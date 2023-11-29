 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Основатель Alibaba Джек Ма призвал к реформам в компании

Основатель Alibaba Джек Ма призвал к фундаментальным изменениям в компании
Основатель Alibaba Джек Ма обратился к сотрудникам и призвал компанию к фундаментальным изменениям и реформам. Наступление эры искусственного интеллекта он назвал не только новой возможностью, но и вызовом
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 Купить
Alibaba BABA Купить
Джек Ма
Джек Ма (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Основатель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма призвал к фундаментальным изменениям в компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую Ма написал для сотрудников, и источники.

«Наступление эры искусственного интеллекта для онлайн-коммерции — это возможность, а также вызов», — подчеркнул миллиардер.

В апреле Alibaba Cloud представила искусственный интеллект, который в будущем ляжет в основу различных приложений компании. Технология называется Tongyi Qianwen. В будущем ее планируется внедрить, например, в платформу для корпоративного общения DingTalk: там она сможет конспектировать содержание совещаний, составлять электронные письма и на основе заданной информации проектировать рекламные кампании.

Директор по инвестициям частной инвестиционной компании Kaiyuan Capital Брок Сильверс в свою очередь счел разочаровывающим обращение Ма к сотрудникам компании. «Ма снижает свою долю [в компании], и его последнее сообщение, призванное подбодрить, вместо этого воспринимается как несколько разочаровывающее», — сказал он.

Как уточнил Bloomberg, в ноябре Ма приостановил продажу своих акций Alibaba, поскольку цена была не на том уровне, который его устраивал.

Alibaba представила искусственный интеллект для своего аналога ChatGPT
Технологии и медиа
Фото:Alibaba Group

С 2020 года Ма в основном не участвовал в деятельности компании, поэтому, ответив на сообщение сотрудников на внутреннем форуме Alibaba, он ошеломил их, пишет агентство.

Читайте на РБК Pro
И McDonald’s не помог: почему в США массово банкротятся франшизы фастфуда
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80
До ₽400 тыс.: какова цена ошибки при ведении воинского учета
Cybertruck вот-вот поступит в продажу. Как это скажется на доходах Tesla

Сейчас Alibaba переживает потрясения как на внутреннем рынке, так и за рубежом, поскольку наблюдается более слабое, чем ожидалось, восстановление экономики, а растущие конкуренты, такие как PDD и ByteDance Ltd, подрывают ее некогда доминирующее положение в области розничной онлайн-торговли, заключил Bloomberg.

Источник The Financial Times рассказал, что многие сотрудники Alibaba обсуждают то, что PDD скоро обойдет их компанию.

Ма в своем письме поздравил PDD с достигнутыми результатами, добавив, что только те компании, которые реформируются с прицелом на будущее, заслуживают уважения.

В марте Alibaba сообщила о планах разделить свой бизнес на шесть основных подразделений, которые будут индивидуально привлекать средства и смогут стать публичными компаниями.

Согласно плану реорганизации, в рамках Alibaba Group будут созданы шесть крупных бизнес-групп и несколько компаний:

  • Alibaba Cloud Intelligence (облачные сервисы и ИИ);
  • Taobao Tmall Commerce Group (цифровые торговые площадки, включая Taobao и Tmall);
  • Local Services Group (служба доставки еды и картографические сервисы);
  • Cainiao Smart Logistics (логистика);
  • Global Digital Commerce Group (международные предприятия Alibaba, включая AliExpress и Lazada);
  • Digital Media and Entertainment Group (стриминговые сервисы и кинобизнес).
Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Джек Ма Alibaba изменения компания
Материалы по теме
Ant Group и Alibaba потеряли $850 млрд из-за конфликта Джека Ма с Пекином
Бизнес
Основатель Alibaba Джек Ма стал профессором в Токийском университете
Бизнес
Alibaba решила разделить бизнес на шесть компаний
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 18:05
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 19:21
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:19
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 19:15
В Думе предложили привязать цену аренды госземель к кадастровой стоимости Недвижимость, 19:11
В московском суде нашли пролежавшее незамеченным сутки тело мужчины Общество, 19:09
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 19:08
Опубликована программа конгресса «Национальное здравоохранение 2023» Пресс-релиз, 19:07
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Госдума одобрила в первом чтении поправки об эскроу-счетах в ИЖС Недвижимость, 19:07
В Израиле уточнили количество оставшихся в секторе Газа заложников Политика, 19:06
Эксперты рынка ID обсудили идеальный клиентский сервис Новая экономика, 19:03
Большая премьера Xiaomi: смартфоны Redmi K70, часы, наушники и ноутбуки Life, 19:01
Безработица впервые в истории России опустилась ниже 3% Экономика, 19:01
Криптовалютный протокол Wormhole привлек рекордные $225 млн Крипто, 19:00
Шунин повторил достижение Яшина в московском «Динамо» Спорт, 18:59