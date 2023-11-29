Основатель Alibaba Джек Ма призвал к реформам в компании
Основатель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма призвал к фундаментальным изменениям в компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую Ма написал для сотрудников, и источники.
«Наступление эры искусственного интеллекта для онлайн-коммерции — это возможность, а также вызов», — подчеркнул миллиардер.
В апреле Alibaba Cloud представила искусственный интеллект, который в будущем ляжет в основу различных приложений компании. Технология называется Tongyi Qianwen. В будущем ее планируется внедрить, например, в платформу для корпоративного общения DingTalk: там она сможет конспектировать содержание совещаний, составлять электронные письма и на основе заданной информации проектировать рекламные кампании.
Директор по инвестициям частной инвестиционной компании Kaiyuan Capital Брок Сильверс в свою очередь счел разочаровывающим обращение Ма к сотрудникам компании. «Ма снижает свою долю [в компании], и его последнее сообщение, призванное подбодрить, вместо этого воспринимается как несколько разочаровывающее», — сказал он.
Как уточнил Bloomberg, в ноябре Ма приостановил продажу своих акций Alibaba, поскольку цена была не на том уровне, который его устраивал.
С 2020 года Ма в основном не участвовал в деятельности компании, поэтому, ответив на сообщение сотрудников на внутреннем форуме Alibaba, он ошеломил их, пишет агентство.
Сейчас Alibaba переживает потрясения как на внутреннем рынке, так и за рубежом, поскольку наблюдается более слабое, чем ожидалось, восстановление экономики, а растущие конкуренты, такие как PDD и ByteDance Ltd, подрывают ее некогда доминирующее положение в области розничной онлайн-торговли, заключил Bloomberg.
Источник The Financial Times рассказал, что многие сотрудники Alibaba обсуждают то, что PDD скоро обойдет их компанию.
Ма в своем письме поздравил PDD с достигнутыми результатами, добавив, что только те компании, которые реформируются с прицелом на будущее, заслуживают уважения.
В марте Alibaba сообщила о планах разделить свой бизнес на шесть основных подразделений, которые будут индивидуально привлекать средства и смогут стать публичными компаниями.
Согласно плану реорганизации, в рамках Alibaba Group будут созданы шесть крупных бизнес-групп и несколько компаний:
- Alibaba Cloud Intelligence (облачные сервисы и ИИ);
- Taobao Tmall Commerce Group (цифровые торговые площадки, включая Taobao и Tmall);
- Local Services Group (служба доставки еды и картографические сервисы);
- Cainiao Smart Logistics (логистика);
- Global Digital Commerce Group (международные предприятия Alibaba, включая AliExpress и Lazada);
- Digital Media and Entertainment Group (стриминговые сервисы и кинобизнес).