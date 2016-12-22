«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»

Результаты эксперимента по открытию первых магазинов при почтовых отделениях были хорошими, поэтому формат будет распространен на другие точки, заявили руководители «Почты России» и сети магазинов «Магнит»

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

В следующем году ретейлер «Магнит» откроет не менее 2 тыс. точек в отделениях «Почты России». Об этом во время совместного брифинга на форуме «Россия зовет!» рассказали гендиректор «Магнита» Ольга Наумова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, передает корреспондент РБК.

О планах по сотрудничеству ретейлера и почтового оператора стало известно в ходе инвестиционного форума «Сочи-2018», который прошел в феврале текущего года. Экспериментальные точки открылись летом 2018 года, в ассортименте магазинов — 200–600 наименований товаров.

Всего было запущено 14 тестовых магазинов, которые показали пятикратный рост уровня продаж, объявили стороны.

По словам Подгузова, ​запуск точек «Магнита» позволил «в три-пять раз увеличить оборот почтового отделения».

Новые магазины на базе почтовых отделений начнут открывать в Южном федеральном округе. Всего, по его оценке, для такого формата подходят не менее 30 тыс. почтовых отделений.

По словам Наумовой, активное открытое новых магазинов начнется со второго квартала 2019 года.

В рамках проекта​ «Магнит» и «Почта России» работают по комиссионной схеме: ретейлер обеспечивает товар и оборудование, «Почта России» — реализацию. На вопрос о том, насколько это выгодно ретейлеру, ведь торговая наценка остается у почтового оператора, Подгузов ответил: «Маржа будет делиться по справедливости».

«Почта России» давно присматривала среди розничных операторов партнера, способного закрыть нишу потребительских товаров. В 2017 году «Почта России» рассказывала о планах запустить пилотный проект по доставке продуктов питания через печатные каталоги в партнерстве с крупным российским ретейлером и предлагала сотрудничество различным сетям — «Метро Кэш энд Керри», «Ленте», «Дикси».