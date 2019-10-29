Правительство выставит на торги участок с запасами 1 трлн куб. м газа

Основной претендент на Бухаринский участок в Ямало-Ненецком автономном округе — НОВАТЭК Леонид Михельсона и Геннадия Тимченко. Компания просила Минприроды зарезервировать его для проектов по сжижению природного газа (СПГ)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении аукциона на право пользования Бухаринским участком недр федерального значения, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и частично в Обской и Тазовской губах Карского моря. Копия документа есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

Аукцион должен быть проведен до конца 2019 года, следует из постановления. Ресурсы на этом участке по состоянию на 1 января 2018 года оцениваются в 977,052 млрд куб. м газа и 29,670 млн т газового конденсата (по категории Д0). Стартовая цена — 2,13 млрд руб.

Участие в аукционе может принять субъект предпринимательской деятельности, у которого уже есть лицензия на право пользования месторождениями, расположенными на полуострове Ямал или полуострове Гыдан, включая прилегающие акватории, в которой предусмотрено направление добытого газа на производство по сжижению природного газа (СПГ), построенное и планируемое к постройке на основании решений правительства на территории ЯНАО, говорится в распоряжении. Запасы нового участка победитель также должен направлять на производство СПГ.

Под это требование подпадает НОВАТЭК, крупнейшие акционеры которого — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Компания уже собрала почти 60 лицензий в ЯНАО, доказанные запасы газа по категории SEC на 2018 год оцениваются в 2,2 трлн куб. м, доказанные и вероятные по категории PRMS — 4 трлн куб. м, говорится в ее материалах. Этого компании, по ее собственным оценкам, хватит на 29 лет. В декабре 2018 года НОВАТЭК запустил на полную мощность завод «Ямал СПГ» (в этом году планирует выпустить около 18 млн т) на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале с запасами более 926 млрд куб. м газа, а в сентябре 2019 года компания приняла инвестиционное решение о строительстве второго завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т на базе Утреннего месторождения с запасами около 2 трлн т на Гыданском полуострове.

В конце августа 2019 года «дочка» НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-1» — выиграла аукцион на еще одно месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе — Солетско-Ханавейское (2,183 трлн куб. м газа и 212 млн т жидких углеводородов), которое продавалось также с обязательством построить СПГ-завод. При стартовой цене 2,35 млрд руб. она заплатила 2,586 млрд руб.