Правительство выставит на торги участок с запасами 1 трлн куб. м газа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 13:27
Появилось видео взрыва рядом с местом встречи военных России и Турции Общество, 19:21 На Каспии из-за взрыва на катере азербайджанской компании погиб мужчина Общество, 19:18 Зеленского встретили в Мариуполе его цитатой «Я же не лох» Политика, 19:15 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 С чего нельзя начинать составление бизнес-плана. Тест РБК и HUAWEI, 19:03 Лидер британской оппозиции поддержал досрочные выборы в парламент Политика, 18:57 Фадеев ответил на публикации СМИ о сердечном приступе Общество, 18:57 Теннисист Хачанов проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже Спорт, 18:55 Титов предложил брать залог с приезжающих работать в Россию вьетнамцев Бизнес, 18:54 Шойгу объявил о завершении отвода курдских отрядов от границы с Турцией Политика, 18:46 Какая проблема цифровых денег мешает их широкому распространению Крипто, 18:44 СК начал проверку после видео с топчущимися по девочке детсадовцами Общество, 18:39 Суд объяснил удовлетворение иска Дерипаски к трем западным СМИ Общество, 18:34 Видеостриминг по-русски: сервисы, которые производят собственный контент Партнерский материал, 18:34
Бизнес ,  
0 
Правительство выставит на торги участок с запасами 1 трлн куб. м газа
Основной претендент на Бухаринский участок в Ямало-Ненецком автономном округе — НОВАТЭК Леонид Михельсона и Геннадия Тимченко. Компания просила Минприроды зарезервировать его для проектов по сжижению природного газа (СПГ)
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении аукциона на право пользования Бухаринским участком недр федерального значения, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и частично в Обской и Тазовской губах Карского моря. Копия документа есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

Аукцион должен быть проведен до конца 2019 года, следует из постановления. Ресурсы на этом участке по состоянию на 1 января 2018 года оцениваются в 977,052 млрд куб. м газа и 29,670 млн т газового конденсата (по категории Д0). Стартовая цена — 2,13 млрд руб.

Участие в аукционе может принять субъект предпринимательской деятельности, у которого уже есть лицензия на право пользования месторождениями, расположенными на полуострове Ямал или полуострове Гыдан, включая прилегающие акватории, в которой предусмотрено направление добытого газа на производство по сжижению природного газа (СПГ), построенное и планируемое к постройке на основании решений правительства на территории ЯНАО, говорится в распоряжении. Запасы нового участка победитель также должен направлять на производство СПГ.

Под это требование подпадает НОВАТЭК, крупнейшие акционеры которого — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Компания уже собрала почти 60 лицензий в ЯНАО, доказанные запасы газа по категории SEC на 2018 год оцениваются в 2,2 трлн куб. м, доказанные и вероятные по категории PRMS — 4 трлн куб. м, говорится в ее материалах. Этого компании, по ее собственным оценкам, хватит на 29 лет. В декабре 2018 года НОВАТЭК запустил на полную мощность завод «Ямал СПГ» (в этом году планирует выпустить около 18 млн т) на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале с запасами более 926 млрд куб. м газа, а в сентябре 2019 года компания приняла инвестиционное решение о строительстве второго завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т на базе Утреннего месторождения с запасами около 2 трлн т на Гыданском полуострове.

В конце августа 2019 года «дочка» НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-1» — выиграла аукцион на еще одно месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе — Солетско-Ханавейское (2,183 трлн куб. м газа и 212 млн т жидких углеводородов), которое продавалось также с обязательством построить СПГ-завод. При стартовой цене 2,35 млрд руб. она заплатила 2,586 млрд руб.

НОВАТЭК просил Минприроды зарезервировать Бухаринский участок и еще четыре участка на Ямале (Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский) под производство сжиженного природного газа, писал «Интерфакс». Ведомство поддержало эту инициативу в феврале 2018 года, рассказывали источники РБК. Пресс-служба НОВАТЭКа не ответила на письменный запрос РБК.

28 октября стало известно, что Минэкономразвития предложило увеличить число проектов, которым будет разрешено экспортировать СПГ из России, внеся изменения в закон «Об экспорте газа». Сейчас экспортировать сжиженный природный газ из России могут только «Газпром», «Роснефть» и НОВАТЭК, но с условием — в их лицензиях должно быть предусмотрено строительство СПГ-производств, причем лицензии должны быть выданы до 1 января 2013 года. РБК направил запросы в «Газпром» и «Роснефть».

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Кирилл Сироткин
Теги: правительство, СПГ, НОВАТЭК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter