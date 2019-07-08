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Бизнес ,  
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НОВАТЭК получит новое месторождение под СПГ-проекты
НОВАТЭК Леонида Михельсона — наиболее вероятный победитель аукциона на новое газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания наращивает запасы, чтобы производить на Ямале и Гыдане около 70 млн т СПГ в год

Как НОВАТЭК получит новое месторождение

Правительство выставит на аукцион лицензию на Солетско-Ханавейское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), постановление об этом подписал 3 июлял премьер-министр Дмитрий Медведев (копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в правительстве). Запасы газа по категории C1-C2 составляют здесь 154,7 млрд куб м, прогнозные ресурсы — 1,8 трлн куб м. Месторождение находится на севере Гыданскаого полуострова, недалеко от Обской губы рядом с Геофизическим месторождением, лицензия на которое принадлежат ООО «Арктик СПГ-1» НОВАТЭКа. Стартовая цена аукциона — 2,4 млрд руб., но участникам нужно будет увеличить предложение, иначе аукцион будет признан недействительным, победитель должен будет ввести месторождение в разработку в течение 10 лет.

Участком интересуются все крупные компании, но условия лицензии прописаны под СПГ-проекты: победитель должен будет направлять добытый газ на сжижение на заводе в ЯНАО, говорит собеседник, близкий к правительству. Об этом же говорится и в постановлении правительства. Интерес к аукциону проявили дочерние компании НОВАТЭКа (компанию контролируют ее глава Леонид Михельсон и бизнесмен Геннадий Тимченко), говорит другой федеральный чиновник.

«Теоретически на аукцион могут прийти и другие компании, но выиграет, скорее всего, НОВАТЭК», говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Только у НОВАТЭКа есть инфраструктура и опыт в создании СПГ-проектов в ЯНАО: он сможет наиболее эффективно реализовать потенциал месторождения, а значит и заплатить наиболее высокую цену, объясняет он. Ни «Роснефть» ни «Газпром», у которых также есть лицензии в ЯНАО, о планах строительства СПГ-заводов в регионе не объявляли.

«Условия аукциона не ограничивают конкуренцию», — говорит собеседник, близкий к правительству. По его словам, Солетское-Ханавейское — одно из месторождений в ЯНАО, которые в 2016 году государство заморозило под СПГ-заводы по просьбе Леонида Михельсона. «Если у любой из наших компаний появится желание заняться строительством СПГ-завода в ЯНАО, милости просим на аукцион», — говорит собеседник РБК. Представитель НОВАТЭКа не ответил на запрос.

Зачем НОВАТЭК скупает месторождения

НОВАТЭК уже собрал 56 лицензий в ЯНАО, доказанные запасы газа по категории SEC на 2018 год оцениваются в 2,2 трлн куб м, доказанные и вероятные по категории PRMS — 4 трлн куб м., этого компании, по ее собственным оценкам, хватит на 29 лет. В предыдущих аукционах на лицензии в ЯНАО обычно участвовали «дочки» НОВАТЭКа и после недолгой борьбы одна из них побеждала. Теперь НОВАТЭК может получить одно из последних крупных месторождений в нераспределенном фонде Ямала и Гыдана, говорят собеседник в правительстве и геолог крупной нефтегазовой компании. Помимо Солетского-Ханавейского в запасе у правительства осталось еще четыре месторождения в ЯНАО, но они находятся на особо охраняемой природной территории и выставлять их на аукцион пока не планируется, говорит чиновник.

Весной Михельсон предложил правительству создать в ЯНАО СПГ-кластер мощностью до 140 млн т, и таким образом обеспечить России долю на мировом рынке СПГ примерно в 20%. Сам НОВАТЭК планирует обеспечить минимум половину этого объема. Компания уже запустила на базе Южно-Тамбейского месторождения три очереди завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год и стоимостью $27 млрд с участием мировых инвесторов (французской Total, китайских CNPC и Фонда шелкового пути) и иностранных кредиторов (около €10 млрд предоставили китайские банки). В конце года НОВАТЭК планирует запустить четвертую линию мощностью 1 млн т. В конце июня компания сформировала пул инвесторов для второго проекта — «Арктик СПГ-2» на Гыдане, его мощность составит 19,8 млн т. Также к 2022 году НОВАТЭК планирует запустить «Обский СПГ» мощностью 1,6 млн т. Развитие производства СПГ в ЯНАО поддерживает президент Владимир Путин. В 2017 год он назвал строительство «Ямал СПГ» самым крупным шагом в освоении Арктики, и государство уже заложило в бюджет средства на инфраструктуру для «Арктик СПГ-2».

Против создания СПГ-кластера в ЯНАО высказывался «Газпром» — до недавнего времени единственный экспортер российского газа. По оценкам зампреда правления Виталия Маркелова, в 2018 году больше половины из 7,6 млн т сжиженного газа «Ямал СПГ» направил в европейские страны, которые традиционно снабжает газом «Газпром». Проекты НОВАТЭКа, в отличие от месторождений «Газпрома», освобождены от уплаты НДПИ и экспортной пошлины, так что бюджет потерял 30 млрд руб, оценивал Маркелов. Леонид Михельсон и чиновники неоднократно заявляли, что российский СПГ не конкурирует с трубопроводным газом на экспортных рынках. Летом к этой точке зрения присоединился и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Авторы: Алина Фадеева, Полина Звездина
Теги: НОВАТЭК, Леонид Михельсон, Дмитрий Медведев
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