НОВАТЭК получит новое месторождение под СПГ-проекты

НОВАТЭК Леонида Михельсона — наиболее вероятный победитель аукциона на новое газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания наращивает запасы, чтобы производить на Ямале и Гыдане около 70 млн т СПГ в год

Как НОВАТЭК получит новое месторождение

Правительство выставит на аукцион лицензию на Солетско-Ханавейское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), постановление об этом подписал 3 июлял премьер-министр Дмитрий Медведев (копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в правительстве). Запасы газа по категории C1-C2 составляют здесь 154,7 млрд куб м, прогнозные ресурсы — 1,8 трлн куб м. Месторождение находится на севере Гыданскаого полуострова, недалеко от Обской губы рядом с Геофизическим месторождением, лицензия на которое принадлежат ООО «Арктик СПГ-1» НОВАТЭКа. Стартовая цена аукциона — 2,4 млрд руб., но участникам нужно будет увеличить предложение, иначе аукцион будет признан недействительным, победитель должен будет ввести месторождение в разработку в течение 10 лет.

Участком интересуются все крупные компании, но условия лицензии прописаны под СПГ-проекты: победитель должен будет направлять добытый газ на сжижение на заводе в ЯНАО, говорит собеседник, близкий к правительству. Об этом же говорится и в постановлении правительства. Интерес к аукциону проявили дочерние компании НОВАТЭКа (компанию контролируют ее глава Леонид Михельсон и бизнесмен Геннадий Тимченко), говорит другой федеральный чиновник.

«Теоретически на аукцион могут прийти и другие компании, но выиграет, скорее всего, НОВАТЭК», говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Только у НОВАТЭКа есть инфраструктура и опыт в создании СПГ-проектов в ЯНАО: он сможет наиболее эффективно реализовать потенциал месторождения, а значит и заплатить наиболее высокую цену, объясняет он. Ни «Роснефть» ни «Газпром», у которых также есть лицензии в ЯНАО, о планах строительства СПГ-заводов в регионе не объявляли.

«Условия аукциона не ограничивают конкуренцию», — говорит собеседник, близкий к правительству. По его словам, Солетское-Ханавейское — одно из месторождений в ЯНАО, которые в 2016 году государство заморозило под СПГ-заводы по просьбе Леонида Михельсона. «Если у любой из наших компаний появится желание заняться строительством СПГ-завода в ЯНАО, милости просим на аукцион», — говорит собеседник РБК. Представитель НОВАТЭКа не ответил на запрос.