«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты

Аукцион, на котором разыгрывалось право пользования Солетско-Ханавейским газовым месторождением, выиграла дочерняя компания НОВАТЭКа, ООО «Арктик СПГ 1». Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа, поступившем в РБК.

В начале июля РБК сообщал, что правительство выставит на аукцион лицензию на Солетско-Ханавейское месторождение со стартовой ценой 2,4 млрд руб. Собеседники РБК говорили, что участникам аукциона придется увеличить предложение, иначе аукцион будет признан недействительным. Разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 2 млрд 586 млн руб., сообщил НОВАТЭК.

Источник РБК, близкий к правительству, также отмечал, что, несмотря на интерес к участку со стороны всех крупных компаний, условия лицензии прописаны под СПГ-проекты: победитель должен будет направлять добытый газ на сжижение на заводе в ЯНАО. Начать разработку месторождения победитель должен будет в течение десяти лет.

Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа. Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 2,183 трлн куб. газа и 212 млн т жидких углеводородов, что в совокупности составляет 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Лицензия выдается сроком на 27 лет.