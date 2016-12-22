The Times сообщила об иске ВТБ к Дерипаске из-за долга в £100 млн

Российский банк ВТБ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании с принадлежащего миллиардеру Олегу Дерираске холдинга «Базовый элемент» более £100 млн, сообщает газета The Times. Банк обвинил компанию Дерипаски, представившую гарантию по выданным ВТБ кредитам, в нарушении обязательств.
По данным The Times, речь идет о кредитах, выданных ВТБ двум российским строительным компаниям — «Трансстрой-СПб» и «Нитар». Согласно иску ранее банк потребовал от «Базового элемента» погашения задолженности на общую сумму в £103,2 млн и выплаты процентов на £445,9 тыс., однако денег не получил.
Представитель Дерипаски не ответил на запрос РБК, в ВТБ также отказались от комментариев.
Источник, близкий к «Базэлу», сообщил, что компания изучает материалы дела и готовит свою правовую позицию, которая будет представлена в суде.
В середине октября сообщалось, что Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью $245 млн в виде залога по ведущейся им тяжбе с экс-председателем Внешэкономбанка (ВЭБ) Виктором Чернухиным.