ВТБ заявил о готовности участвовать в плане En+ по выходу из-под санкций

Банк ВТБ готов принять участие в реализации плана En+, крупнейшего акционера UC Rusal, по выводу компании из-под санкций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка. Данный план, по данным Financial Times, был представлен в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

«Банк ВТБ приветствует любое решение, которое позволит вывести En+ из-под санкций США, и готов принять участие в реализации плана, согласованного с OFAС», — сообщила пресс-служба ВТБ.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group Олега Дерипаски на торгах Московской биржи выросли на фоне сообщений о готовности Дерипаски снизить долю в En+ ниже 45% через передачу акций ВТБ. Как свидетельствуют данные торгов, максимальный рост бумаг равнялся 4,6% — до 293 руб. По состоянию на 10:55 мск рост составил 3,6% — до 290 руб. за GDR.

Ранее газета Financial Times сообщила, что En+ представила в Минфин США окончательный план по выводу компании из-под санкций — через снижение доли ее совладельца Олега Дерипаски в компании ниже 45% путем передачи акций банку ВТБ. В настоящий момент бизнесмен контролирует 48,13% «Русала» через En+, в которой ему принадлежит 66%. Отмечается, что американские власти еще не одобрили план.

В апреле американский Минфин сообщил, что готов снять ограничения в отношении UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля над компанией и выйдет из ее капитала.

UC Rusal попала под санкции США в апреле.