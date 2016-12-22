Дерипаска отдал в залог лондонскому суду свои акции на $245 млн

Бизнесмен Олег Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью $245 млн в виде залога по ведущейся им тяжбе с экс-председателем Внешэкономбанка (ВЭБ) Виктором Чернухиным, следует из документов суда.
В конце 2017 года Лондонский арбитражный суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура», обязав структуры Дерипаски выплатить ему $95,2 млн. Однако миллиардер платить отказался, обжаловав решение арбитража в Высоком суде Лондона, который планирует рассмотреть иск в ближайшие несколько месяцев.
Из промежуточного решения Высокого суда Лондона, на которое обратили внимание «Открытые медиа», следует, что предоставление залога до конца судебного разбирательства призвано защитить Дерипаску от ареста других его активов в рамках реализации решения арбитражного суда. В декабре в пресс-службе «Базового элемента» говорили, что исполнение решения арбитража приостановлено на время рассмотрения спора в Высоком суде Лондона.
Названия компаний, акции которых внесены в качестве залога, в решении Высокого суда не называются.
Компания «Трехгорная мануфактура» владеет одноименным коммерческим комплексом на берегу Москвы-реки в районе Пресни. В комплексе расположены остатки ткацкого производства, магазины, рестораны, лофты и офисы. В октябре 2016 года проект реконструкции зданий мануфактуры под современное использование одобрила градостроительно-земельная комиссия. Планируется, что в течение двух-трех лет там должны появиться офисы, новые общественные пространства и пруд.