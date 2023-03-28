В Париже прошли обыски у HSBC и Societe Generale по делу об отмывании
Следователи пришли с обысками в офисы банков Societe Generale, BNP Paribas и его инвестиционной «дочки» Exane, HSBC, BPCE и его инвестиционного подразделения Natixis в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от налогов, пишет Handelsblatt. Le Monde уточняет, что следственные действия проходили в Париже, а дело связано еще и с отмыванием доходов.
По данным Le Monde, обыски начались утром 28 марта и продолжались до середины дня. В расследовании участвуют более 150 силовиков из Германии и Франции. В Societe Generale подтвердили Reuters факт проведения обысков.
Bloomberg пишет со ссылкой на прокуратуру Парижа, что расследование началось в конце 2021 года. Штрафы для банков могут составить более €1 млрд, заявило ведомство.
Societe Generale, BNP Paribas и BPCE — это крупнейшие французские банки. SocGen и BNP представлены более чем в 60 странах, BPCE — более чем в 40.
HSBC — один из крупнейших британских банков, также работает более чем в 60 государствах.
По данным агентства, расследование связано с использованием схемы под названием cum-cum: акционеры на период выплаты дивидендов передавали акции иностранным инвесторам, и дивиденды в это время либо не облагались налогом, либо он возвращался. После прекращения этого периода акции перепродавались назад, а стороны делили между собой сэкономленную сумму.
Существует еще одна схема подобного рода, она называется cum-ex, отмечает Bloomberg. Благодаря ей и фактические держатели акций, и инвесторы, открывавшие короткие позиции, могли получать налоговые льготы на дивиденды. В Германии уже несколько лет ведутся расследования по факту использования такой схемы, пишет агентство. Reuters пишет, что в других странах Европы также велись расследования по поводу cum-ex.