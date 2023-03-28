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В Париже прошли обыски у HSBC и Societe Generale по делу об отмывании

В Париже прошли обыски в банках HSBC и Societe Generale по делу об отмывании денег
Обыски прошли в офисах четырех банков: Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, BPCE. Следствие полагает, что акционеры уклонялись от налогов в период выплаты дивидендов, перепродавая акции зарубежным инвесторам на это время
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Следователи пришли с обысками в офисы банков Societe Generale, BNP Paribas и его инвестиционной «дочки» Exane, HSBC, BPCE и его инвестиционного подразделения Natixis в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от налогов, пишет Handelsblatt. Le Monde уточняет, что следственные действия проходили в Париже, а дело связано еще и с отмыванием доходов.

По данным Le Monde, обыски начались утром 28 марта и продолжались до середины дня. В расследовании участвуют более 150 силовиков из Германии и Франции. В Societe Generale подтвердили Reuters факт проведения обысков.

Bloomberg пишет со ссылкой на прокуратуру Парижа, что расследование началось в конце 2021 года. Штрафы для банков могут составить более €1 млрд, заявило ведомство.

Societe Generale, BNP Paribas и BPCE — это крупнейшие французские банки. SocGen и BNP представлены более чем в 60 странах, BPCE — более чем в 40.

HSBC — один из крупнейших британских банков, также работает более чем в 60 государствах.

По данным агентства, расследование связано с использованием схемы под названием cum-cum: акционеры на период выплаты дивидендов передавали акции иностранным инвесторам, и дивиденды в это время либо не облагались налогом, либо он возвращался. После прекращения этого периода акции перепродавались назад, а стороны делили между собой сэкономленную сумму.

Существует еще одна схема подобного рода, она называется cum-ex, отмечает Bloomberg. Благодаря ей и фактические держатели акций, и инвесторы, открывавшие короткие позиции, могли получать налоговые льготы на дивиденды. В Германии уже несколько лет ведутся расследования по факту использования такой схемы, пишет агентство. Reuters пишет, что в других странах Европы также велись расследования по поводу cum-ex.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Société Générale Франция Германия отмывание денег уклонение от налогов BNP Paribas
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