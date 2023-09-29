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Часть точек KFC отказались менять название на Rostic's

«Коммерсантъ»: франчайзи KFC не хочет менять названия 100 ресторанов на Rostic’s
«Эй Кей Ресторантс Раша», управляющая более чем 100 ресторанами сети в России, объяснила отказ менять их названия неготовностью к переходу. Договор на использование бренда KFC с Yum! Brands у компании действует до 2035 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Франчайзи KFC ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», управляющее более чем 100 ресторанами сети в России, отказалось менять их названия на Rostic’s в рамках ребрендинга. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке общественного питания. Информацию изданию подтвердил гендиректор компании Алексей Чижов.

Большинство договоров на использование бренда KFC у ООО «Эй Кей Ресторантс Раша» действуют до 2035 года. Это дает компании право не переименовывать заведения, пишет газета. По словам источника «Коммерсанта», все заведения ООО «Эй Кей Ресторантс Раша» продолжат работать под вывеской KFC.

В России работает примерно 1,1 тыс. заведений KFC, большинство которых управляется франчайзи. Права на бренд KFC принадлежат американской Yum! Brands, которая в апреле ушла из России.

Свой бизнес Yum! Brands продала местному франчайзи сети — «Смарт Сервис ЛТД». В сделку вошли все российские рестораны, операционная система, права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostiс's. Российская компания согласилась сохранить рабочие места за сотрудниками Yum! Brands в России, а также «возглавить» процесс переименования заведений в Rostiс's.

Американская сеть фастфуда KFC (Kentucky Fried Chicken) работает в России с 1993 года. На рынок бренд заходил через партнера — «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, который открывал рестораны под брендом «Ростик'с». В 2005 году Yum! Brands договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик'с — KFC». В 2010 году Yum! Brands выкупила права на российские рестораны, сохранив за сетью название KFC.

Накануне генеральный директор «Юниреста» («дочка» Yum! Brands) Татьяна Шаманская сообщила «Коммерсанту», что компания договорилась о ребрендинге с более чем 90% франчайзи сети. Ребрендинг всех 1,15 тыс. ресторанов KFC, по ее словам, должен завершиться к концу первого квартала 2024 года.

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Как пояснил «Коммерсанту» Чижов, ООО «Эй Кей Ресторантс Раша» пока не готово менять названия ресторанов на Rostic's. Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов назвал решение франчайзи «оправданным» и допустил, что смена названия может привести к оттоку 20% клиентов.

Совладелец ООО «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов, в свою очередь, отмечал, что компания не заставляет франчайзи менять бренд на Rostic's, пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
KFC Rostic's смена названия
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