Крупнейший франчайзи KFC в России займется развитием Rostic's

Крупнейший франчайзи KFC в России, совладельцем которого в 2018-ом стали ВТБ и Marathon, планирует развивать рестораны под брендом Rostic's. Компания создала совместное предприятие с партнером Rostic's Андреем Осколковым

Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупнейший партнер по развитию американской сети ресторанов быстрого питания KFC в России создал совместное предприятие с одним из совладельцев сети Rostic's, выкупивших российский бизнес американской корпорации Yum! Brand's (ей принадлежат права на бренд KFC). В июле этого года у франчайзи «Интернэшнл Ресторант Брэндс» появилась новая дочерняя компания — ООО «Рестораны быстрого питания», следует из данных Единого госреестра юрлиц. Основным ее владельцем с долей 50,1% выступает сам «Интернэшнл Ресторант Брэндс», а остальные 49,9% принадлежат Андрею Осколкову. Он известен как совладелец компании «Смарт Сервис», ранее выкупившей в России рестораны KFC, принадлежавшие владельцу этого бренда — американской корпорации Yum! Brands.

Создание совместного предприятия с крупнейшим франчайзи KFC в России подтвердили РБК в компании «Смарт Сервис». «Новая дочерняя компания «Рестораны быстрого питания» будет заниматься развитием бизнеса и бренда Rostic's», — передал через представителя Константин Котов, совладелец «Смарт Сервиса» и партнер Андрея Осколкова. По словам Котова, в «Интернэшнл Ресторант Брэндс» подтвердили заинтересованность в дальнейшем совместном развитии бизнеса с компанией «Смарт Сервис».

Кто развивал крупнейшего франчайзи KFC в России

Американская сеть фастфуда KFC работала в России с 1993 года. В отличие от своего основного конкурента — сети McDonald's — корпорация Yum! Brands, владевшая сетью, делала ставку на развитие в России не собственных, принадлежащих непосредственно ей ресторанов, а развивала бизнес через местных партнеров-франчайзи, которые покупали лицензию на открытие заведений под брендом KFC и Pizza Hut.

На конец 2022 года в России работало около 1100 ресторанов KFC, из которых непосредственно Yum! Brands принадлежало только 66 ресторанов, остальные находились под управлением франчайзи. Всего у компании было 22 местных партнера, которые развивали бизнес KFC на своих территориях — в основном это были средние бизнесы, в управлении которых находилось по 30-50 ресторанов, рассказывал Котов в интервью РБК.

Крупнейшим франчайзи по количеству ресторанов было «Интернэшнл Ресторант Брэндс», управлявшее более чем 350 ресторанов KFC в России. Эта компания была создана в начале 2018 года — она позиционировалась как главный партнер Yum! Brands в России, отвечающий за рост и развитие бренда KFC на территории страны. Осенью 2018 года владельцами компании стали ВТБ и группа инвесторов, среди которых были арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group. В сделку вошли 180 российских ресторанов KFC, которые ранее напрямую принадлежали Yum! Brands и были выделены в отдельную компанию, уточняла РБК тогда представитель американской корпорации Ирина Гущина. По ее словам, продажа была частью глобальной стратегии материнской компании Yum! Brands по увеличению доли франчайзинговых ресторанов до 98%.

Что известно о владельцах «Интернэшнл Ресторант Брэндс» После сделки в 2018 году структура владения «Интернэшнл Ресторант Брэндс» выглядела следующим образом: юрлицо принадлежало компании «Кьюэсар Инвестментс», в которой 14,75% доли владел банк ВТБ (было оформлено через три компании, где банк был владельцем); еще 23,53% доли через кипрские офшоры принадлежало инвестиционной компании Marathon Group; остальные 14,75% и 46,97% были у арабской группы Al Nahdha Investment и Lavenior Investments Limited соответственно. По состоянию на начало августа 2023-го «Интернэшнл Ресторант Брэндс» по-прежнему принадлежало «Кьюэсар Инвестментс», но структура владения этой компанией изменилась. В конце 2022 года, по данным СПАРК, владельцем 50% юрлица стала зарегистрированная в ОАЭ компания «Солинвест ФЗКО» — сведения о ее бенефициарах скрыты. Еще 14,75% было у другой компании из ОАЭ («А и Ф Интернешнл Инвестмент — Соул Пропраеторшип Л.Л.С.»), такая же доля у ООО «РС Инвестментс » владеет 14,75% (учредителем этого юрлица до ноября 2018 годы был ВТБ, сейчас оно принадлежит ООО «БФ Прямые инвестиции», чья структура владения скрыта). Остальные 20,5% у компании АО «Флагман Р» (сведения об учредителях скрыты). В ВТБ и Marathon Group от комментариев отказались.

Как KFC в России становится Rostic's

В начале марта 2022 года Yum! Brands, как и многие другие западные компании после начала специальной военной операции на Украине, объявила о приостановке работы принадлежащих ей ресторанов KFC и Pizza Hut в России, а также о прекращении инвестиций и развития в стране. В августе прошлого года компания заявила, что уходит с российского рынка и передает права собственности на рестораны местному партнеру, а работающие под ее брендами рестораны KFC и Pizza Hut должны будут сменить названия.

В апреле 2023 года Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России. Новым владельцем стала компания «Смарт Сервис ЛТД», которая на паритетных началах принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Партнеры развивали по франшизе около 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае.

В результате сделки «Смарт Сервис» приобрела 100% компании «Юнирест» — российского юрлица корпорации, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC в России, а также 66 корпоративных ресторанов, операционная система и торговая марка бренда Rostiс's. По условиям сделки, все рестораны KFC должны быть постепенно переименованы в Rostik's, в том числе заведения, работающие по франшизе, писал «Коммерсантъ». Впрочем, перейти под бренд Rostik's рестораны KFC смогут не сразу, так как у большинства партнеров были заключены соглашения на использование бренда на 10 лет, но в разное время, ранее объяснял Котов. По его оценкам, количество ресторанов, которые перейдут под вывеску Rostic's до конца 2023 года, составит около 10% от общего числа заведений сети в России.

Как связаны KFC и «Ростик`с» Первым партнером, через которого Yum! Brands заходила на российский рынок, был «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко (ему принадлежала сеть «Ростик групп», предлагавшая посетителям также как и KFC блюда из курицы в панировке). Впоследствии «Ростик Групп» в 2005 году заключила с Yum! Brands соглашение о стратегическом партнерстве: входящая в корпорацию «Ростик Групп» компания «Росинтер» стала российским франчайзи Yum! Brands, а рестораны «Ростик`с» были переименованы в «Ростик`с-KFC». Через год Yum! Brands выкупила интеллектуальные права на бренд «Ростик'с», а в 2011 году компания приобрела все рестораны «Ростик`с-KFC» в России и до конца 2012 года переименовала их в KFC.

В конце апреля 2023 года в Москве открылся первый после ребрендинга ресторан Rostic's на месте бывшего KFC. Меню Rostic's осталось абсолютно идентичным KFC, за исключением двух названий, которые закреплены за Yum! Brands — это «Твистер» и «Боксмастер». Теперь они называются «Шеф-ролл» и «Ростмастер». Кроме этого в планы сети входит открытие новых форматов ресторанов Rostic's в отдаленных регионах России, но они будут меньше основных, например они могут занимать 150 кв. м, делился планами Котов. «В больших городах поход в KFC сегодня, а завтра в Rostiс's — это быстрый перекус, но для людей в регионах это может быть и настоящим событием», указывал совладелец.

Перспективой ребрендинга, впрочем, были довольны не все российские партнеры Yum! Brands. Еще в январе 2023 года ряд франчайзи KFC в России попросили правительство приостановить сделку по продаже российского бизнеса Yum! Brands компании «Смарт Сервис». Партнеры были недовольны тем, что с ними не обсуждали изменение условий работы. Котов на это отвечал, что партнеров не заставляют переходить из KFC в Rostic's, и они могут сохранять вывески пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры. Но открывать новые рестораны под брендом KFC франчайзи не смогут, объяснял он. По его словам, «Смарт Сервис» будет поддерживать партнеров, которые продолжают работать под брендом KFC, но добавил, что все-таки будет комфортнее развивать один бренд, чем два, поэтому «мы будем стремиться переходить к одному бренду».