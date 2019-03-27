ВТБ расправляет крылья

Консорциум с участием арабского фонда и российского госбанка стал владельцем франчайзи KFC в России

Новым крупнейшим партнером KFC в России стал консорциум ВТБ, Marathon Group, арабского Al Nahdha Investment и других инвесторов, выяснил РБК. Теперь ему принадлежит почти четверть всех ресторанов сети в стране

Фото: Rogan Ward / Reuters

В ноябре 2018 года ВТБ и группа инвесторов, в том числе арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group, стали владельцами 100% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс», следует из данных СПАРК. Это ООО — «самый крупный партнер компании Yum! Brands Russia & CIS, отвечающий за рост и развитие бренда KFC в России», следует из описания компании на портале hh.ru. Ранее это юридическое лицо не фигурировало в объявлениях для найма сотрудников.

«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ. Представитель Marathon Group также подтвердил, что инвестиционная группа является совладельцем компании — крупнейшего российского франчайзи KFC. На запрос РБК в Al Nahdha Investment на момент публикации не ответили.

Сделка по продаже «Интернэшнл Ресторант Брэндс» была закрыта 31 октября 2018 года, уточнила Ирина Гущина, представитель офиса Yum! Brands — владельца бренда KFC в России и СНГ. В сделку вошли 180 российских ресторанов KFC, которые ранее напрямую принадлежали Yum! Brands и были выделены в отдельную компанию. Продажа — часть глобальной стратегии материнской компании Yum! Brands по увеличению доли франчайзинговых ресторанов до 98% до конца 2018 финансового года, пояснила РБК Гущина.

Как устроена сделка и зачем она российскому банку, который уже является совладельцем прямого конкурента KFC — сети Burger King, разбирался РБК.

Видео: РБК

Как устроен консорциум

100% доли ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» принадлежит ООО «Кьюэсар Инвестментс», в котором структура владения выглядит следующим образом:

банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем);

инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%. Среди основных активов инвестгруппы — сеть «Магнит», фармпредприятия «Синтез», «Биоком», «Форт», «Бентус Лаборатории», аптечный оператор «Мега Фарм»;

арабский Al Nahdha Investment — доля косвенного владения — 14,75%. Группа инвестирует в различные классы активов — от акций и облигаций до фондов private equity и хедж-фондов, а также является одним из крупнейших девелоперов недвижимости в Абу-Даби. В интервью изданию The business year глава группы Al Nahdha Investment Галал Кулаиб упоминал, что в последнее время фонд начал покупать доли в международных компаниях напрямую или инвестируя совместно с партнерами. Стремясь диверсифицировать риски в сфере финансовых услуг и недвижимости, фонд пристально смотрит на такие сферы, как розничная торговля, продукты питания и напитки, добавлял он;

Lavenior Investments Limited — доля косвенного владения — 46,97%. Ее владельцем через цепочку компаний является офшор с Британских Виргинских островов Cosimo Holdings Limited. Бенефициар этой компании неизвестен, другие участники сделки его не раскрывают. ​

Коммерческие условия сделки стороны не раскрыли. По оценке Игоря Кованова, управляющего партнера Falcon Advisers, 180 ресторанов могли быть оценены в 6 EBITDA. Как утверждает источник РБК, EBITDA проданных точек в прошлом году могла быть в диапазоне €21–26 млн, таким образом, актив мог обойтись в €126–156 млн.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как KFC работает в России

Американская сеть фастфуда KFC (Kentucky Fried Chicken) работает в России с 1993 года. На рынок бренд заходил через партнера — «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, который открывал рестораны под брендом «Ростик'с». В 2005 году американская Yum! Brands, которой также принадлежит бренд Pizza Hut, договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик'с — KFC». В 2010 году Yum! Brands выкупила права на российские рестораны, сохранив за сетью название KFC.

Сейчас в России работают более 750 ресторанов KFC, из них собственных (которые принадлежат российскому Yum! Brands через ООО «Ям Ресторантс Раша») — около 50. Для сравнения: у другой популярной сети фастфуда — «Макдоналдс» — в России сейчас 680 ресторанов. Большинство ресторанов KFC​ в России открывают франчайзинговые партнеры. До сделки с консорциумом крупнейшим из них был польский холдинг Amrest, которому на конец 2018 года принадлежало 178 российских ресторанов KFC. Еще 30 ресторанов у «Эй Кей Ресторантс ​Раша», которое принадлежит владельцам «Шоколадницы» и с февраля 2019-го структурам Сбербанка.

Почему консорциум инвестировал в KFC

В ВТБ свой интерес к KFC объяснили тем, что видят «большой потенциал в дальнейшем развитии рынка общественного питания в России». Самый привлекательный сегмент этого рынка, с точки зрения инвестора, — рестораны, которые специализируются на гамбургерах и блюдах из курицы, а KFC, в свою очередь, — «лидер в своем секторе, объемы которого растут двузначными темпами». В Marathon Group добавили, что рассчитывают на значительный рост сети в течение ближайших лет.

Как рассказывал РБК один из собеседников, «сделка с KFC носит абсолютно инвестиционный характер, поскольку показатели компании более чем впечатляющие». Судя по отчетности Yum! Brands, российский рынок для нее действительно один из самых быстрорастущих. Самый бурный рост пришелся на 2012–2015 годы, когда продажи российских ресторанов KFC росли более чем на 40% в год. К 2017 году доля России в глобальных продажах KFC выросла до 4%. В том же году прошла сделка между польской Amrest и одним из российских франчайзи: тогда ресторанный синдикат купил ​21 ресторан KFC. Сумма сделки составила свыше 1,65 млрд руб. — исходя из этого, за один ресторан Amrest заплатила 78,8 млн руб. За 2018-й отдельных показателей по российскому рынку Yum! Brands пока не раскрывала. Но в отчете за четвертый квартал упоминается, что на долю России и Восточной Европы приходится уже до 8% всех продаж KFC, а рост продаж в регионе составил 20%, опередив по приросту все остальные рынки, кроме Индии.

KFC планирует расти за счет франчайзинговой модели бизнеса и в течение нескольких следующих лет намерен расширить сеть ресторанов в России, уточнила Гущина. Ранее сообщалось, что в планах Yum! Brands — увеличить количество ресторанов KFC с России и СНГ с нынешних 758 до 1000 к 2020 году.

ВТБ уже «заработал» на фастфуде, а именно на сделках с конкурентом KFC. ​В 2012 году банк инвестировал в сеть Burger King. Тогда ВТБ приобрел за $50 млн 48,8% в совместном предприятии сети Burger King Corp. и ее франчайзи «Бургер рус» (принадлежит основному владельцу «Шоколадницы» Александру Колобову). Часть этого пакета (12,2%) ВТБ продал в 2014 году. В 2018-м банк продал еще часть доли в российском Burger King (16,62%) компании, связанной с украинской группой ICU. Сумма последней сделки составила уже 4,6 млрд руб., или около $80,9 млн. Сейчас ВТБ принадлежит 19,98% российского бизнеса Burger King.​