Санкции Варшавы подразумевают заморозку активов компании, запрет доступа к ее финансовым и экономическим ресурсам

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Польша ввела санкции против «Газпром экспорта», 100% которого принадлежит ПАО «Газпром», следует из данных польского МВД.

Ограничения предусматривают замораживание всех активов, «запрет на предоставление прямо или косвенно включенному в список юридическому лицу или в его пользу каких-либо средств или экономических ресурсов» и запрет на действия, направленные на обход этих мер.

В обосновании к санкциям говорится, что деятельность «Газпром экспорта» «обеспечивают правительству России значительный источник дохода», и, таким образом, компания «несет ответственность за материальную или финансовую поддержку деятельности, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

МВД напомнило, что ранее санкции против «Газпром экспорта» и замгендиректора компании Михаила Середы ввели США.

С начала российской военной операции на Украине Евросоюз ввел несколько раундов санкций против Москвы, ограничения коснулись крупных компаний и бизнесменов, а также экспорта и импорта. В конце апреля собственный санкционный список представила Польша. В него попали 50 физических и юридических лиц, в том числе «Газпром», НОВАТЭК, «Акрон», «ФосАгро», бизнесмен Олег Дерипаска, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.

Россия ввела ответные меры. Под них попала EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, собственник польского участка трубопровода Ямал — Европа (PGNiG принадлежит 51,18% СП, «Газпрому» — 48,82%). В мае российская сторона заявила, что санкции Москвы сделали невозможным транзит газа по трубопроводу.