Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой

Как фальсифицируется черная икра

Наиболее распространенный сегодня вид фальсификации осетровой икры — импорт, который перефасовывают и выдают за продукцию, изготовленную на территории России, пояснил РБК представитель Росрыболовства.

По итогам 2019 года производство черной икры, по данным Росстата, выросло на 25,4%, до 51,8 т. Официальная статистика фиксирует рост производства уже несколько лет. Число хозяйств, выращивающих осетровых, действительно увеличилось, но речь идет о небольших фермах и объемах производства, отмечает президент Союза осетроводов Александр Новиков. Заявленный Росстатом рост производства он еще в прошлом году связывал с тем, что недобросовестные производители завозят в Россию икру из Китая и Уругвая в большой транспортной таре, перефасовывают ее в небольшую тару и продают как отечественную продукцию.

Даже с учетом логистики китайская икра дешевле, чем выращенная в российских хозяйствах, объясняет партнер агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк. По его словам, оптовая цена за 1 кг китайской икры составляет около $200, тогда как у отечественных производителей цена начинается от 28–30 тыс. руб. ($356–381 по курсу ЦБ на 29 сентября).

В 2019 году, согласно данным Федеральной таможенной службы, которые приводит Березнюк, Китай завез в Россию 2,3 т осетровой икры, став вторым по величине поставщиком после Белоруссии (2,6 т). На третьем месте был Уругвай с 2,2 т осетровой икры. Черная икра — высокомаржинальный товар, поэтому проблема браконьерства и фальсификации актуальна для осетроводов, констатирует эксперт. Решить проблему, по его мнению, мог бы эксперимент по маркировке черной икры, который запускало Росрыболовство два года назад, но о его результатах не сообщалось.

Почему возможны подделки

Выпускать на рынок фальсифицированную черную икру недобросовестным российским компаниям позволяют пробелы в законодательстве, следует из ответа Росрыболовства.

С 1 июля 2018 года производители икры, как и других морепродуктов и товаров животного происхождения, обязаны оформлять на свою продукцию электронные ветеринарные сертификаты в системе «Меркурий». Эта система, разработанная Россельхознадзором, позволяет отлеживать путь продукции от сырья до готового продукта на полке магазина.

Но существующий функционал системы «Меркурий» не соответствует техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», отмечает представитель Росрыболовства. Техрегламент разделяет такие операции, как «продукция» и «переупаковка продукции не в месте ее изготовления». Но в системе «Меркурий» при оформлении электронного ветеринарного сертификата такой вид деятельности, как «переупаковка не в месте происхождения товара», отсутствует, в ней предусмотрено только «производство».

Это несоответствие не позволяет Россельхознадзору оперативно выявлять факты фальсификации и дает возможность недобросовестным компаниям вводить в оборот товар с фальсифицированными электронными ветсертификатами, указывают в Росрыболовстве, добавляя, что функционал «Меркурия» необходимо дополнить и привести в соответствие с техрегламентом.

В техрегламенте уже есть требование о том, что, если производитель переупаковал товар не в месте его изготовления, он должен указывать, где было произведено сырье, согласен Новиков. Но выполнение этого требования нужно контролировать. Для этого, по словам Новикова, в системе «Меркурий» должен появиться дополнительный функционал — графа, которая фиксирует не только производство, но и переупаковку продукции не в месте его производства. Тогда икру не смогут фальсифицировать, потому что информация в электронном ветеринарном сертификате будет отличаться от информации на этикетке.

Указание страны происхождения сырья позволит обеспечить прослеживаемость продукции, признает представитель Россельхознадзора. В ведомстве настаивают, что в последние годы импорт, согласно официальным данным таможни, сокращается: за восемь месяцев 2020 года было ввезено всего 1,6 т черной икры. Основные поставщики в этом году — Уругвай, Германия, Китай, причем доля китайской икры в этом году не превышает 20%, отмечают в Россельхознадзоре.