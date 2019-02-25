Переработчиков молока обяжут получат ветеринарные сертификаты

Минсельхоз и Минэкомразвития договорились о включении молока, сыра, творога и других продуктов из переработанного молока в систему электронной ветеринарной сертификации. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам встречи руководителей двух министерств, на которой обсуждался вопрос оформления ветеринарных сертификатов на готовые молочные продукты.

В пресс-службе Минэкономразвития на запрос РБК не ответили.

Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» работает в России с 1 июля 2018 года. Разработчиком системы был Россельхознадзор, по его замыслу система должна «обелить» российский рынок продовольствия и создать систему контроля за качеством продуктов от поля до прилавка. Сейчас электронные ветеринарные сертификаты необходимо оформлять для сырья животного происхождения и некоторых видов готовой продукции, например продуктов из мяса и рыбы.

Против введения «Меркурия» выступали производители молочных продуктов. Их себестоимость вырастет из-за необходимости оформлять ветеринарные сертификаты и может возникнуть риск перебоев в поставках, предупреждали в ноябре 2017 года Danone и PepsiCo, крупнейшие переработчики молока. В итоге для пастеризованного молока и молочных продуктов было сделано исключение. Еще весной 2018 года переработчики молока обратились в Минпромторг и к оператору национальной системы маркировки продукции — в Центр развития перспективных технологий — с предложением ввести для готовой молочной продукции маркировку вместо ветсертификатов. Эксперимент по маркировке еще не запущен.

В октябре 2018 года Минсельхоз вернулся к идее ввести «Меркурий» для молочных продуктов. Министерство подготовило изменения в перечень товаров, которые должны сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами. Минэкономразвития предложенные Минсельхозом изменения раскритиковало в своем отзыве об оценке регулирующего воздействия, посчитав сертификацию недостаточно обоснованной и создающей нагрузку на бизнес.