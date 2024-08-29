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Эксклюзив

У крупнейшего аэропортового холдинга сменился гендиректор

У крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» сменился гендиректор
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Генеральный директор холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков покинул должность, которую занимал с 2013 года. Уход топ-менеджера источники РБК связывают с введенными в отношении компании санкциями ЕС.
Евгений Янкилевич
Евгений Янкилевич (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Руководивший российским аэропортовым холдингом «Новапорт» Сергей Рудаков ушел из компании в конце июля, следует из данных ЕГРЮЛ. Он занимал должность гендиректора с 2013 года.

Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Янкилевич, с 2012-го руководивший новосибирским аэропортом Толмачево (крупнейший аэропорт в портфеле «Новапорта»). «Евгений Янкилевич — человек, который вырос в «Новапорте», — отмечает источник РБК в авиационной отрасли.

Про уход Рудакова уже известно представителям нескольких российских аэропортов. Два собеседника РБК связывают это решение с введенными в отношении компании санкциями ЕС, которые были включены в 14-ый пакет в июле: ограничения тогда распространились как на «Новапорт», так и его бенефициара — бизнесмена Романа Троценко.

В официальном журнале ЕС пояснялось, что «разные аэропорты, которыми владеет и управляет «Новапорт», являются аэропортами совместного базирования с ВВС России». Также там уточняется, что из аэропорта Пскова (входит в холдинг) выполняются «коммерческие рейсы» в Симферополь в Крыму, — эту республику Евросоюз считает незаконно присоединенной к России. При этом аэропорт Симферополя закрыт российскими властями с весны 2022 года в числе других южных авиаузлов страны из-за проведения специальной военной операции и коммерческие пассажирские рейсы туда не выполняются.

Роман Троценко продал контрольный пакет корпорации АЕОН
Бизнес
Роман Троценко

До работы в «Новапорте» Сергей Рудаков занимал должность гендиректора московского «Домодедово», а также председателя совета директоров другого аэропортового холдинга «Базэл Аэро» (ныне — «Аэродинамика»).

«Для большинства сотрудников до сих пор непонятно, почему произошла смена генерального директора», — сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. По мнению еще одного источника РБК, «Рудаков ушел из-за традиционных рисков «персональных санкций» для топ-менеджмента.

С официального сайта «Новапорта» после введения санкций также убрали информацию об аэропортах, входящих в его состав, а также новости, данные об инвестициях и проектах, убедился корреспондент РБК. В начале июля эта информацию еще была опубликована.

Роман Троценко вошел в аэропортовый бизнес в 2003 году, когда получил пакет акций аэропорта Толмачево в рамках расчетов с одним из банков по речному бизнесу и планировал сразу продать акции совладельцам базирующейся в порту авиакомпании S7 Филевым. Сделка не состоялась: Владислав Филев, напротив, потребовал вернуть накопившийся долг в $10 млн, «которые в виде авиатоплива «Сибири» растворились в нефтехранилищах аэропорта», писал Forbes. Впоследствии Троценко сделал ставку на развитии Толмачево как крупного сибирского авиахаба. Сейчас его годовой пассажиропоток составляет 9 млн человек, каждый третий из которых — трансферный пассажир, сообщала пресс-служба правительства в ходе недавнего визита премьер-министра в Новосибирск.

В 2006–2008 годы компании «Новапорта» купили доли в аэропортах Астрахани, Барнаула, Томска, Челябинска, Читы. Еще чуть позже, — в периметр холдинга влились тюменский Рощино, калининградский Храброво и авиагавань в Минводах. Когда все крупные авиаузлы были раскуплены тремя профильными холдингами («Новапорт», «Аэропорты регионов» и «Аэродинамика») Виктор Вексельберг и Троценко создали совместную компанию для консолидации малых аэропортов и назвали ее «АБС» («Аэропорты большой страны»).

Сейчас в «Новапорт» входит 24 российских аэропорта с общим пассажиропотоком 34,6 млн человек (по итогам 2023 года). С 2018 по 2023 год компания инвестировала в модернизацию аэропортовых терминалов 42,5 млрд рублей, инвестиции до 2027 года запланированы в объеме 107 млрд рублей, сообщал ТАСС. В периметр «АБС» входят шесть аэропортов: Оренбург, Благовещенск, Магадан, Магнитогорск, Орск, Элиста.

После того как осенью прошлого года инфраструктурная корпорация Романа Троценко АЕОН попали под санкции Минфина США, бизнесмен сократил свою долю в АЕОН до 31%, продав оставшиеся пакеты менеджменту, сообщал РБК. В периметр сделки вошли угольные активы и проекты в сфере недвижимости. Химические активы и холдинг «Новапорт» в сделку не вошли, уточняли в компании.

Связаться с Сергеем Рудаковым на момент публикации материала РБК не удалось. РБК направил запрос в «Новапорт».

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Анастасия Львова Анастасия Львова
«Новапорт» аэропорты управление санкции
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