Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов

Роман Троценко и Виктор Вексельберг, владеющие крупнейшими в России аэропортовыми холдингами, создали совместное предприятие для консолидации малых аэропортов. Первым их совместным проектом может стать аэропорт Благовещенска

Здание аэропорта города Благовещенск (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинг» Романа Троценко и казахского инвестфонда Meridian Capital создали совместное предприятие «АБС» («Аэропорты большой страны»). Об этом говорится в СПАРК.

Компания АБС создана 27 февраля, холдинги Вексельберга и Троценко получили в ней по 50%. Основной вид деятельности АБС — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», говорится в СПАРКе.

СП создано для участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения на 30 лет по управлению международным терминалом в аэропорту Благовещенска, сообщает «Интефракс» со ссылкой на источник, близкий к одному из акционеров. О планах двух холдингов совместно участвовать в этом конкурсе в январе сообщили «Ведомости». «Мы считаем, что в этом проекте крайне важен баланс между размером инвестиций в создание качественной инфраструктуры и потенциальным финансовым результатом от деятельности аэропорта», — пояснил тогда представитель «Аэропортов регионов». «Наш холдинг обладает большим опытом эффективного строительства инфраструктуры, у «Новапорта» имеется уникальный опыт управления малыми аэропортами», — отметил он.

Конкурс на передачу аэропорта Благовещенска, подконтрольного областным властям, в концессию был объявлен в декабре 2019 года, заявки принимаются до 18 марта. В 2019 году этот аэропорт увеличил пассажиропоток на 30%, до 560 тыс. человек.

По данным источника «Интерфакса», АБС в дальнейшем может стать основой для консолидации малых региональных аэропортов с годовым пассажиропотоком до 500 тыс. человек. В августе 2019 года стало известно, что на совещании у советника президента, экс-министра транспорта Игоря Левитина обсуждалась передача в управление «Новапорту» и «Аэропортам регионов» малых воздушных гаваней, обслуживающих от 50 тыс. до 500 тыс. человек. На первоначальном этапе планируется передать десять аэропортов на условиях концессии, а в дальнейшем их число может вырасти до 50, сообщил «Коммерсантъ».