В ФНС предложили пивоварам доплатить налоги за скрытое производство
В Федеральной налоговой службе (ФНС) предложили производителям пива добровольно доплатить налоги в случае, если компании уклонялись от уплаты платежей по акцизам и НДС.
В налоговой прошло совещание, на которое пригласили представителей более 20 компаний, имеющих существенные риски, а также представителей Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции и Федеральной службы безопасности. Главной темой встречи стала схема скрытого производства пива.
«Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объемы приобретения солода, хмеля, ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно. Также при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток, соответствующих розничных продаж безалкогольной продукции», — заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин.
В ноябре глава ФНС Даниил Егоров заявил в интервью РБК, что ведомство фиксирует признаки использования схем уклонения от налогов на рынках табака и пива.
По его словам, повышенное налогообложение создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в такую схему. «Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов. В этом смысле там мотивов больше и аппетит к риску гораздо выше», – отметил Егоров.
Он указывал, что выявить подобную схему «не самое сложное», но сравнил это с игрой в «кошки-мышки».
В середине декабря источник РБК сообщал, что налоговики вместе с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива. По оценке собеседника РБК, суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять «несколько десятков миллиардов рублей».
Первая схема, говорят источники, основана на скрытом производстве. В этом случае для выпуска неучтенного пива участники схемы закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства. Закупки осуществляют и сами производители, и связанные с ними компании-сателлиты.
«Они не перепродают сырье, а только продают готовую продукцию пивзавода. То есть сырье закупают подконтрольные компании и передают производителю пива без документов для выпуска неучтенной продукции», – объяснил источник РБК.
Вторая схема предусматривает выпуск обычного алкогольного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонада. Безалкогольное пивои и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл платят пониженный акциз, пояснил источник. «Производство безалкогольных напитков, например лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство «товаров прикрытия», а по факту производят неучтенное пиво», – добавил он.
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