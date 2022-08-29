Nokia полностью прекратит деятельность в России
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса России. Об этом сообщает Reuters.
«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие», — заявил представитель Nokia.
О планах уйти с российского рынка Nokia сообщила еще 12 апреля. По словам главы компании Пекки Лундмарк, Nokia не видит «никаких возможностей продолжать бизнес в стране в текущих обстоятельствах».
«За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России», — говорится в сообщении.
Nokia сотрудничала с российскими операторами МТС, «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»), «МегаФоном» и Tele2.
Помимо этого шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson также свернет свою деятельность в ближайшие месяцы, пишет Reuters. Сейчас в России работает около 400 сотрудников компании, компания пообещала им финансовую помощь.
Ранее о том, что Ericsson закроет представительство в России и сократит всех сотрудников, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, доля Ericsson на российском рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 20%. По итогам прошлого года выручка российской «дочки» компании составила почти 5 млрд руб. при чистой прибыли в 533 млн.
Накануне производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell сообщил об окончательном уходе из страны. По словам представителя компании, что Dell прекратила деятельность в России в середине августа.
Среди других технологических компаний, покинувших российский рынок, — Apple, Acer, Sony.