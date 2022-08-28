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Крупнейший поставщик серверов Dell ушел из России

Ранее о закрытии российских офисов компании сообщил CNews. Представитель Dell подтвердил, что компания прекратила деятельность в России в середине августа
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell ушел из страны, пишет Reuters со ссылкой на представителя компании Майка Симьенаса.

Ранее о планах Dell уйти с российского рынка и сократить всех сотрудников писал CNews. По данным собеседников издания, в российских офисах работали около 50 человек. Издание сообщило, что последним рабочим днем для них должно стать 30 августа, после чего они получат до восьми окладов и будут уволены. Симьенас уточнил, что работа компании в России прекратилась в середине месяца, тогда же были закрыты офисы.

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, комментируя публикацию CNews, заявил, что большинство инженеров поддержки и сотрудников центра исследований и разработки Dell в Санкт-Петербурге и Москве уже получили предложения о работе от отечественных компаний.

CNews узнал об уходе Dell из России с увольнением сотрудников
Бизнес
Фото:Brendan McDermid / Reuters

26 февраля Dell приостановила продажи в России и на Украине и решила приостановить поддержку своей продукции в России, Белоруссии и ДНР и ЛНР (раньше ограничения действовали только в Крыму).

В апреле системный агрегатор «Талмер» подал в суд на российскую структуру Dell, обвинив ее в невыполнении обязательств: компания оплатила техподдержку облачных сервисов американской VMware, но не получила услугу. Суд в мае согласился с доводами «Талмера» и арестовал счета ООО «Делл» на 778,5 млн руб. — это сумма, которую российская компания запрашивала в качестве возмещения долга.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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