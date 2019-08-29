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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Минпромторг прорабатывает предложение Роспотребнадзора о введении маркировки биологически активных добавок. Сейчас некоторые производители лекарств переводят продукцию в категорию БАД, чтобы избежать маркировки

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.

В письме, с копией которого ознакомился РБК, Попова предлагает внести изменения в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Сейчас в перечень, утвержденный правительством в апреле 2018 года, входит 11 групп товаров, Попова предлагает дополнительно включить туда БАДы, специализированные продукты для питания спортсменов, бутилированную воду (в том числе для детского питания) и природную минеральную воду.

Маркировка нужна из-за того, что на потребительском рынке присутствует фальсифицированная и контрафактная продукция, поясняет в письме Попова. Она указывает, что маркировка позволит сократить незаконный оборот продукции, но конкретных данных о доле нелегальных товаров на рынке БАД, спортпита и воды не приводит.

Минпромторг рассмотрит вопрос о целесообразности включения товаров, указанных в письме Роспотребнадзора, в перечень подлежащих маркировке вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом, заявили РБК в министерстве. В Роспотребнадзоре на запрос не ответили.

Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться маркировкой и прослеживанием БАДов и спортивного питания, если государство примет такое решение, сообщил его представитель. ЦРПТ уже имеет достаточный опыт работы с разными типами продукции, подчеркнул он.

Зачем маркировать БАДы

По итогам первого полугодия 2019 года розничные продажи БАД на коммерческом рынке выросли на 18% и составили 31 млрд руб., свидетельствуют данные компании AlphaRM. Продажи в натуральных объемах снизились на 3% — до 187 млн упаковок. В компании отмечают, что в последнее время на рынке наблюдается тенденция перехода отдельных безрецептурных лекарств в группу БАД, что может быть связано с желанием производителей снизить издержки и сроки при регистрации брендов, а также отсутствием ограничений в ценооборазовании и продвижении препаратов. Кроме этого производители безрецептурных лекарств могут находить обходные пути этапов маркировки, так как БАДы не подлежат маркировке (в отличие от лекарств) и имеют более простую процедуру регистрации, указывают в AlphaRM.

Роспотребнадзор никогда не раскрывал объемы контрафакта на рынке БАДов, а сами компании его не оценивали, говорит заместитель генерального директора фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. Но если глава Роспотребнадзора считает количество контрафакта на рынке существенным для введения маркировки, оснований не доверять ей в этом вопросе Глушков не видит. Производители лекарств зачастую выпускают и БАДы, поэтому для них тема маркировки хорошо понятна, но если решение о ее введении будет принято, участникам рынка необходим переходный период, который позволит выполнить все технические требования, указывает Глушков.

Крупнейший российский производитель БАД «Эвалар» об инициативе Роспотребнадзора не знает и в ее обсуждении не участвовал, уточнила РБК директор по корпоративным коммуникациям компании Екатерина Беляева. От других комментариев она отказалась. По данным AlphaRM, «Эвалар» занимает 13,7% российского рынка БАД.

Как много контрафакта в воде

В конце июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов докладывал президенту Владимиру Путину, что в целом до 30% продаваемой в России питьевой воды — подделка. В некоторых регионах, по словам главы «Ростеха», доля контрафакта в воде доходит до 80%. Решить проблему Чемезов предложил с помощью маркировки, чтобы «непонятно какой продукции» было меньше.

Ранее в том же месяце Роспотребнадзор заявлял о необходимости ввести маркировку хотя бы одного из сегментов рынка — минеральной воды. В августе ведомство отчиталось о результатах контроля за оборотом питьевой воды в России с 2017 года по первое полугодие 2019-го. Ведомство исследовало более 300 тыс. партий минеральной воды, общим весом более 245 тыс. тонн. Нарушения (в том числе требований к нанесенной на упаковке маркировку) были выявлены в 135 партиях минеральной воды общим весом более 32 т. Чтобы исключить с рынка нелегальную продукцию, Роспотребнадзор также предложил ввести маркировку воды. Производителей и импортеров маркировка защитит от репутационных издержек, а потребитель сможет проверить, является ли конкретная бутылка воды легально произведенной, с помощью мобильного приложения.

Производители воды ранее выступали против введения маркировки: на рынке практически нет контрафакта, говорил РБК президент союза Союза производителей безалкогольных напитков (СПБН) и минеральных вод Максим Новиков. В маркировке для дополнительной защиты товара, по его словам, могут нуждаться отдельные производители минеральной воды, которая охраняется на основе наименования места происхождения товара (например, «Ессентуки» № 4 и № 17), но вводить обязательную маркировку для всех без исключения производителей воды неоправдано с экономической и операционной точек зрения и приведет к издержкам участников рынка, предупреждал Новиков. В СПБН уточнили, что их позиция не поменялась.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: маркировка, БАДы, Роспотребнадзор
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