Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Минпромторг прорабатывает предложение Роспотребнадзора о введении маркировки биологически активных добавок. Сейчас некоторые производители лекарств переводят продукцию в категорию БАД, чтобы избежать маркировки

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.

В письме, с копией которого ознакомился РБК, Попова предлагает внести изменения в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Сейчас в перечень, утвержденный правительством в апреле 2018 года, входит 11 групп товаров, Попова предлагает дополнительно включить туда БАДы, специализированные продукты для питания спортсменов, бутилированную воду (в том числе для детского питания) и природную минеральную воду.

Маркировка нужна из-за того, что на потребительском рынке присутствует фальсифицированная и контрафактная продукция, поясняет в письме Попова. Она указывает, что маркировка позволит сократить незаконный оборот продукции, но конкретных данных о доле нелегальных товаров на рынке БАД, спортпита и воды не приводит.

Минпромторг рассмотрит вопрос о целесообразности включения товаров, указанных в письме Роспотребнадзора, в перечень подлежащих маркировке вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом, заявили РБК в министерстве. В Роспотребнадзоре на запрос не ответили.

Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться маркировкой и прослеживанием БАДов и спортивного питания, если государство примет такое решение, сообщил его представитель. ЦРПТ уже имеет достаточный опыт работы с разными типами продукции, подчеркнул он.