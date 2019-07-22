Чемезов назвал подделкой 80% продаваемой в некоторых регионах воды

Количество контрафакта среди продаваемой в России питьевой воды в некоторых регионах доходит до 80%. Об этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что в целом по стране подделок — более четверти (до 30%). Решить проблему Чемезов предложил с помощью маркировки, чтобы «непонятно какой продукции» было меньше.

По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, в России до 2024 года должна быть разработана Единая национальная система маркировки продукции, в том числе и воды. Помимо правительства идею также поддерживают ФНС и Роспотребнадзор.

Один из участников рынка минеральной воды говорил РБК, что маркировка, вне зависимости от ее типа, приведет к подорожанию минеральной воды, но не критичному. Другой собеседник РБК в отрасли оценивал издержки производителей «в сотни тысяч евро».