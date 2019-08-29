Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,71 -0,09 EUR Бирж. 73,88 -0,05 Brent 60,40 -0,17% USD Нал. 67,04 66,29 EUR Нал. 74,28 73,47 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1074 -0,0001 BTC/USD Бирж. 9 475,20 -264,80 IMOEX 2 705,48 +1,05% RTSI 1 277,74 +0,87% DJIA 26 036,10 +1,00% Nasdaq 7 856,88 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tiffany & Co. $115 (+34,35%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,35%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Пакистан объявил об испытании баллистической ракеты «Газнави» Политика, 13:16 Меркель обсудила с Путиным подготовку к встрече по Украине Политика, 13:14 Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью» Общество, 13:09 Какой будет осень для криптовалют. И причем здесь Трамп Крипто, 13:09 В Кремле сообщили о наблюдении за «перезагрузкой власти» на Украине Политика, 13:04 Цель путешествия — не место, а новый способ посмотреть на вещи «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 13:04 В центре Москвы появятся новые уменьшенные дорожные знаки Общество, 13:03 Как работает формат «фикс-прайс» и как на нем заработать Pro, 13:01 Отец погибшей в Турции девочки назвал дату возвращения ее тела в Россию Общество, 12:58 ЦБ заявил об обязательствах «Респекта» перед фондом дольщиков в ₽4,5 млрд Финансы, 12:54 В Раде назвали вероятную дату обмена заключенными между Москвой и Киевом Политика, 12:51 Даниил Квят получит штраф на Гран-при Бельгии за новый мотор Спорт, 12:42 Долг «Газпрома» упал на 15%. Теперь компания должна кредиторам ₽2,56 трлн Quote, 12:32 Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю Бизнес, 12:31
Бизнес ,  
0 
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД готовы потратить на проектную документацию и подготовительные работы по высокоскоростной магистрали из Москвы до Петербурга почти 31 млрд руб. Это больше, чем на проект ВСМ Москва — Казань, который так и не был реализован
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Вопрос обсуждался 26 августа на заседании инвестиционного комитета РЖД, рассказал РБК источник, знакомый с планами компании, и подтвердил источник, близкий к монополии.

На совещании присутствовали гендиректор РЖД Олег Белозеров и несколько его заместителей, в том числе Вадим Михайлов (отвечает за финансы) и Анатолий Краснощек (производственно-хозяйственная деятельность), говорит один из источников РБК.

По словам обоих собеседников РБК, эти средства также пойдут на подготовку документации по планировке и межеванию территории. Вопрос о проектировании и источниках финансирования будет вынесен на совет директоров, говорит собеседник РБК в госмонополии.

Также участники совещания решили организовать работу по включению проекта ВСМ до Петербурга в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. При этом включение проекта в комплексный план еще не значит, что его успеют реализовать до 2024 года, сказал РБК источник, близкий к правительству. По его словам, ВСМ сможет войти в комплексный план не раньше конца 2019 года.

Ранее вице-премьер по транспорту Максим Акимов оценивал стоимость всего проекта ВСМ Москва — Петербург в 1,5 трлн руб. Инициатор строительства ВСМ до Петербурга — Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения, он же и подавал инвестиционную заявку на инвесткомитет РЖД, говорит один из собеседников РБК.

В 2019 году предлагается направить на проектную документацию 1,7 млрд руб., в 2020 году — 11,9 млрд. руб., в 2021 году — 17 млрд. руб.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев РБК.

На проведение инженерных изысканий и разработки проектной документации другого проекта ВСМ, Москва — Казань, было потрачено в 2016–2018 годах 17,8 млрд руб., в том числе 300 млн руб. из федерального бюджета. Расходы на 2019 год были предусмотрены в размере 5,1 млрд руб., следует из проспекта евробондов РЖД, опубликованного на Ирландской бирже в апреле 2019 года. Но этот проект в итоге не был реализован.

Строительство магистрали от Москвы до Казани длиной 800 км обсуждалось с 2013 года. Ее стоимость целиком оценивалась в 1,7 трлн руб., а первого участка протяженностью 301 км — в 621 млрд руб. Однако в апреле 2019 года президент Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный — Гороховец (первый участок ВСМ Москва — Казань), и проект был отложен. Тогда же президент поручил проработать проект ВСМ Москва—Петербург, поскольку там есть более надежные перспективы пассажиропотока. После этого в РЖД сменили топ-менеджера, курирующего проекты по развитию ВСМ, Александра Мишарина, который пробыл на этой должности с 2012 года.

Авторы: Мария Кокорева, Светлана Бурмистрова
Теги: РЖД, ВСМ, «Москва – Санкт-Петербург»
Материалы по теме
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
Общество
Данные почти всех сотрудников РЖД оказались в открытом доступе
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter