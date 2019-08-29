РЖД готовы потратить на проектную документацию и подготовительные работы по высокоскоростной магистрали из Москвы до Петербурга почти 31 млрд руб. Это больше, чем на проект ВСМ Москва — Казань, который так и не был реализован

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РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Вопрос обсуждался 26 августа на заседании инвестиционного комитета РЖД, рассказал РБК источник, знакомый с планами компании, и подтвердил источник, близкий к монополии.

На совещании присутствовали гендиректор РЖД Олег Белозеров и несколько его заместителей, в том числе Вадим Михайлов (отвечает за финансы) и Анатолий Краснощек (производственно-хозяйственная деятельность), говорит один из источников РБК.

По словам обоих собеседников РБК, эти средства также пойдут на подготовку документации по планировке и межеванию территории. Вопрос о проектировании и источниках финансирования будет вынесен на совет директоров, говорит собеседник РБК в госмонополии.

Также участники совещания решили организовать работу по включению проекта ВСМ до Петербурга в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. При этом включение проекта в комплексный план еще не значит, что его успеют реализовать до 2024 года, сказал РБК источник, близкий к правительству. По его словам, ВСМ сможет войти в комплексный план не раньше конца 2019 года.

Ранее вице-премьер по транспорту Максим Акимов оценивал стоимость всего проекта ВСМ Москва — Петербург в 1,5 трлн руб. Инициатор строительства ВСМ до Петербурга — Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения, он же и подавал инвестиционную заявку на инвесткомитет РЖД, говорит один из собеседников РБК.