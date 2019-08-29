Следователи пояснили суть обвинений против экс-главы Антипинского НПЗ

По версии следователей, гендиректор завода продал по заниженной стоимости железнодорожный подъездной путь к Антипинскому НПЗ, после чего взял его в аренду. Таким образом, он нанес предприятию существенный вред, считает следствие

Геннадий Лисовиченко (Фото: tumentoday.ru)

Следователи предъявили обвинение бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с отсутствием на территории России обвиняемый объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Лисовиченко в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути к Антипинскому НПЗ, который являлся важным для завода объектом, так как по нему осуществлялся налив нефтепродуктов.

«При этом стоимость договора составила около 20 млн руб., несмотря на рыночную цену около 38 млн руб.», — отметили следователи. Затем этот железнодорожный путь, как указывается в сообщении, был взят в аренду Антипинским НПЗ у покупателя, в результате чего заводу был причинен существенный вред.