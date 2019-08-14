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Антипинский НПЗ получил первые льготы после перехода к Сбербанку
Антипинский НПЗ после перехода под контроль Сбербанка добился первой поддержки от государства: «Транснефть» на четверть снизила заводу тариф на прокачку топлива. Это поможет Сбербанку быстрее вернуть кредиты на $3,2 млрд
Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)
«Транснефть» со 2 августа снизила для Антипинского НПЗ тариф на прокачку дизельного топлива в направлении Приморска, сообщило агентство Argus в еженедельном обзоре. Скидка составила 25%, новый тариф (с учетом платы за экспорт топлива) — 2556,25 руб. за тонну. С 1 января 2019 года тариф для Антипинского составлял 3406,25 руб. за тонну.
По данным Argus, в 2018 году Антипинский НПЗ отгрузил в Приморск 1,53 млн т дизеля (с учетом небольшого простоя в декабре). Таким образом, скидка позволила бы заводу сэкономить 1,3 млрд руб. в год. Представители «Транснефти» и Сбербанка (управляет и является совладельцем завода) пока не ответили на вопросы РБК.
Антипинский НПЗ в Тюменской области мощностью около 9 млн т в год построил бизнесмен Дмитрий Мазуров с партнерами на кредиты Сбербанка, последние установки были сданы осенью 2018 года. В прошлом году Сбербанк заподозрил Мазурова в мошенничестве и забрал сначала управление заводом, а затем и заложенные по кредитам 80% его акций. Летом 2019 года банк инициировал уголовное дело в отношении бизнесмена по обвинению в невозврате части кредита на $100 млн, а также продаже топлива дружественному трейдеру по заниженным ценам. Мазуров арестован до 12 сентября, он отрицает вину и обвиняет Сбербанк в мошенничестве и отъеме бизнеса.
Завод простаивал несколько месяцев с начала 2019 года, а в мае подал заявление о банкротстве. В июне Сбербанк привлек партнера — кипрской офшор Socar Russia Investments, а в июле через совместное предприятие «Сокар Энергоресурс» запустил предприятие по давальческой схеме (трейдер «Сокар Энергоресурс» поставляет заводу нефть, а затем забирает нефтепродукты, платя комиссию за переработку). В будущем НПЗ может выкупить азербайджанская Socar, говорили источники РБК.
Сбербанк, став совладельцем НПЗ, стал добиваться для него льгот и преференций, чтобы завод смог быстрее вернуть кредиты. Новые собственники планируют обсудить снижение тарифов на прокачку, чтобы повысить рентабельность производства, заявил в июне ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор. В июле глава Сбербанка Герман Греф попросил президента Владимира Путина увеличить для завода так называемый отрицательный акциз на нефть, что сэкономило бы 12 млрд руб. в год, и изменить условия поставки нефти с месторождений, которые завод купил в 2015 году (это должно принести еще до $120 млн). Несколько ведомств выступили против поддержки НПЗ, но окончательное решение правительство пока не приняло.
«Транснефть» устанавливает тарифы на прокачку нефтепродуктов исходя из расположения завода: чем дальше он находится от порта, тем выше стоимость транспортировки, следует из данных монополии. У Антипинского НПЗ один из самых высоких тарифов на прокачку топлива до Приморска. Из заводов, которые экспортируют дизель в Приморск, западнее Антипинского находится только Омский НПЗ «Газпром нефти». Он дальше от Приморска примерно на 600 км, и тариф для него выше: 4058,72 руб. за тонну.
О скидках и льготах для Антипинского НПЗ перед тем, как завод забрал Сбербанк, просил и Мазуров, рассказывал РБК федеральный чиновник. «Но его просьбы всерьез не приняли», — отметил он.
Автор: Алина Фадеева
Теги: «Сбербанк», Герман Греф, «Транснефть»
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