Антипинский НПЗ получил первые льготы после перехода к Сбербанку

Антипинский НПЗ после перехода под контроль Сбербанка добился первой поддержки от государства: «Транснефть» на четверть снизила заводу тариф на прокачку топлива. Это поможет Сбербанку быстрее вернуть кредиты на $3,2 млрд

Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

«Транснефть» со 2 августа снизила для Антипинского НПЗ тариф на прокачку дизельного топлива в направлении Приморска, сообщило агентство Argus в еженедельном обзоре. Скидка составила 25%, новый тариф (с учетом платы за экспорт топлива) — 2556,25 руб. за тонну. С 1 января 2019 года тариф для Антипинского составлял 3406,25 руб. за тонну.

По данным Argus, в 2018 году Антипинский НПЗ отгрузил в Приморск 1,53 млн т дизеля (с учетом небольшого простоя в декабре). Таким образом, скидка позволила бы заводу сэкономить 1,3 млрд руб. в год. Представители «Транснефти» и Сбербанка (управляет и является совладельцем завода) пока не ответили на вопросы РБК.

Антипинский НПЗ в Тюменской области мощностью около 9 млн т в год построил бизнесмен Дмитрий Мазуров с партнерами на кредиты Сбербанка, последние установки были сданы осенью 2018 года. В прошлом году Сбербанк заподозрил Мазурова в мошенничестве и забрал сначала управление заводом, а затем и заложенные по кредитам 80% его акций. Летом 2019 года банк инициировал уголовное дело в отношении бизнесмена по обвинению в невозврате части кредита на $100 млн, а также продаже топлива дружественному трейдеру по заниженным ценам. Мазуров арестован до 12 сентября, он отрицает вину и обвиняет Сбербанк в мошенничестве и отъеме бизнеса.

Завод простаивал несколько месяцев с начала 2019 года, а в мае подал заявление о банкротстве. В июне Сбербанк привлек партнера — кипрской офшор Socar Russia Investments, а в июле через совместное предприятие «Сокар Энергоресурс» запустил предприятие по давальческой схеме (трейдер «Сокар Энергоресурс» поставляет заводу нефть, а затем забирает нефтепродукты, платя комиссию за переработку). В будущем НПЗ может выкупить азербайджанская Socar, говорили источники РБК.