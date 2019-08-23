Экс-главу Антипинского НПЗ объявили в международный розыск

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск, против него возбуждено дело об ущербе в 35 млн руб., выяснили ТАСС и «Ведомости». В июле был задержан и арестован другой основатель предприятия — Дмитрий Мазуров

Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадий Лисовиченко объявлен в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к Антипинскому НПЗ.

«Лисовиченко объявлен в международный розыск. [Он] находится на территории другого государства», — сказал источник агентства. Ранее Лисовиченко был объявлен только в федеральный розыск, пояснил собеседник газеты.

РБК обратился за комментарием к жене и юристу Геннадия Лисовиченко Ксении Лисовиченко. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области не смогли оперативно прокомментировать информацию об объявлении Лисовиченко в международный розыск.

Лисовиченко стал главой Антипинского НПЗ в 2004 году и проработал в этой должности до 13 ноября 2018 года, когда Сбербанк, ставший основным акционером предприятия, назначил новое руководство.

В середине июля СКР завел против него дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ч.1. ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Лисовиченко, «вопреки законным интересам» предприятия, заключил договор купли-продажи имущества завода, в результате чего нанес НПЗ ущерб на сумму более 35 млн руб.