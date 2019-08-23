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Apple $250 (+19,36%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
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Экс-главу Антипинского НПЗ объявили в международный розыск
Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск, против него возбуждено дело об ущербе в 35 млн руб., выяснили ТАСС и «Ведомости». В июле был задержан и арестован другой основатель предприятия — Дмитрий Мазуров

Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадий Лисовиченко объявлен в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к Антипинскому НПЗ.

«Лисовиченко объявлен в международный розыск. [Он] находится на территории другого государства», — сказал источник агентства. Ранее Лисовиченко был объявлен только в федеральный розыск, пояснил собеседник газеты.

РБК обратился за комментарием к жене и юристу Геннадия Лисовиченко Ксении Лисовиченко. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области не смогли оперативно прокомментировать информацию об объявлении Лисовиченко в международный розыск.

Лисовиченко стал главой Антипинского НПЗ в 2004 году и проработал в этой должности до 13 ноября 2018 года, когда Сбербанк, ставший основным акционером предприятия, назначил новое руководство.

В середине июля СКР завел против него дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ч.1. ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Лисовиченко, «вопреки законным интересам» предприятия, заключил договор купли-продажи имущества завода, в результате чего нанес НПЗ ущерб на сумму более 35 млн руб.

Лисовиченко — один из основателей Антипинского НПЗ, второй из них, Дмитрий Мазуров (совладелец «Нового потока»), был задержан в середине июля по подозрению в мошенничестве на $29 млн.

Бизнес
Основателя крупнейшего в России независимого НПЗ арестовали на два месяца

Антипинский НПЗ — крупнейший в России независимый завод с глубокой переработкой нефти, его достроили в 2018 году. Мазуров создавал бизнес за счет кредитов, в том числе от Сбербанка. В 2018 году Мазуров и его партнеры отдали Сбербанку управление над НПЗ в обмен на финансирование — они не смогли найти средства для закупки нефти для предприятия.

Дело против Мазурова возбудили по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа, суд арестовал бизнесмена на два месяца, до 12 сентября. Исходя из оглашенных в суде материалов, по версии банка, Мазуров получил крупный кредит и распределил эти средства по собственному усмотрению вместе с другими лицам, а затем не вернул деньги финансовой организации. Сам Мазуров назвал обвинения фарсом, заявив, что, когда Сбербанк получил 80% НПЗ, эта доля оценивалась на несколько миллиардов выше всех кредитов предприятия.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: Антипинский НПЗ, международный розыск
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