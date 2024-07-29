Власти рассмотрели возможность отмены льготных кредитов для МСП

В России могут свернуть программы льготного кредитования МСП «1764» и инвестиционную для бизнеса, выяснили «Ведомости». По данным источника газеты, это связано с их растущей стоимостью для бюджета из-за высокой ключевой ставки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти рассматривают возможность сворачивания льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), тогда выдача новых займов будет приостановлена, рассказали «Ведомостям» два осведомленных с обсуждениями источника.

По данным газеты, такой сценарий вошел в один из возможных вариантов набора инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 годах. Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб., следует из материалов, которые обсуждались на стратегической сессии в правительстве (есть у «Ведомостей»).

Вместе с тем, отмечает издание, сохранение льготных программ будет стоить в следующие шесть лет 370 млрд руб., из которых на новые выдачи будет направлено 220 млрд руб. Это позволит предоставить кредитов МСП на сумму около 2 трлн руб., следует из материалов стратегической сессии. Речь идет о двух льготных программах кредитования МСП — «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей.

Сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за ключевой ставки, пишут «Ведомости». Один из источников газеты пояснил, что банки сегодня также гораздо менее заинтересованы предоставлять такие займы, поскольку величина субсидии не покрывает их рисков по кредиту. По его словам, это традиционный в целом спор, как надо использовать бюджетные ресурсы в условиях их ограниченности.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства экономического развития.

Центробанк в пятницу поднял ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а резервы рабочей силы и производственных мощностей «практически исчерпаны». Программа «1764» была запущена в рамках нацпроекта по развитию МСП в 2019 году. По ней субсидия банкам рассчитывается как ключевая ставка, уменьшенная на 8,75 и на 7,75% — для малых и средних предприятий соответственно, а максимальная ставка ограничена 15,75%. Инвестиционная программа для бизнеса из приоритетных отраслей, или так называемая комбинированная, начала действовать в 2023 году. Она совмещает два вида поддержки — субсидирование по «1764» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования (ПСК) Банка России и Корпорации МСП. Ставка по ней составляет не более 9% для малого и не более 7,5% для среднего бизнеса.

За период действия профильного нацпроекта на льготное кредитование МСП было выделено 164 млрд руб. и предоставлено займов на общую сумму 4,7 трлн руб., пишут «Ведомости». При этом большинство поддержки было реализовано в период пандемии, тогда для бизнеса кроме «1764» действовали и другие программы. По данным Банка России, в ряде промышленных отраслей доля кредитов по программе «1764» составляет свыше 25% от общего объема кредитов, предоставленных субъектам МСП.

«Ведомости» еще на прошлой недели писали, что сейчас власти рассматривают два варианта финансирования федерального проекта по развитию МСП. Базовый вариант (максимальный с точки зрения затрат) предполагает, что расходы на поддержку сектора в 2025–2030 годах составят около 650 млрд руб., консервативный — около 230 млрд. Из региональных бюджетов планируется направить на реализацию федпроекта 28 млрд руб. (в максимальном сценарии) и 11,5 млрд руб. (в минимальном). Из внебюджетных источников власти хотят привлечь 24 млрд и 21 млрд руб. соответственно.

В то же время еще в феврале четыре деловых объединения направили в правительство предложения об усовершенствовании программ поддержки МСП, писал РБК. Деловые организации, в частности, предложили упростить порядок выдачи субсидий малому и среднему бизнесу. «Субсидии должны предоставляться напрямую получателям поддержки — субъектам МСП, а не банкам в качестве компенсационного механизма», — говорилось в письме. Бизнес-сообщество предложило также в целом «переориентировать модель» кредитования МСП: она должна фокусироваться не на объемах выдачи кредитных средств, а на росте числа получателей. Среди других предлагаемых мер создание «единого окна» для подбора программ поддержки по заданным параметрам, а также формирование четких критериев для получения права на поддержку от государства.

По данным ФНС, сейчас в России 6,18 млн субъектов малого и среднего бизнеса, в подавляющем большинстве это микропредприятия. «Пока их вклад в экономику не так велик. Хотелось бы, чтобы он был, конечно, больше. Поэтому важно стимулировать динамику внутри сектора — от микро- к малым компаниям и выше, вплоть до категории МСП+», — говорил премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре.