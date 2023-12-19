Занять место: какие рынки теперь самые перспективные для МСП

Фото: Андрей Любимов / РБК

За 2023 год сектор малого и среднего бизнеса в России сменил отраслевые приоритеты. В сравнении с досанкционным 2021 годом рост регистраций МСП в сферах оптовой торговли, строительства, металлургии, производства, общественного питания и секторе информационных технологий составил 39%. В это же время потеряли популярность отрасли торговли автотранспортными средствами, научная и техническая деятельность, а также розничная торговля.

Такое перераспределение связано с экономическими изменениями и присущей МСП гибкостью: предприниматели идут туда, где есть спрос и поддержка государства. Напомню, что с 2019 года в стране запущен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

Показатель регистраций новых МСП в сфере IT-технологий только за 2022 год вырос практически на 90%, что совпало с периодом принятия решений о максимальной поддержке отрасли со стороны государства, а также высвобождением рыночных ниш за счет ухода иностранных игроков. Появились уже и такие сложные отечественные решения, как системы автоматизированного проектирования для двигателе- и кораблестроения.

В свою очередь, растет и интерес потребителей к отечественным цифровым продуктам. Одна из мер поддержки — возможность для бизнеса приобрести российское программное обеспечение со скидкой 50%. На цифровой платформе МСП.РФ размещен онлайн-сервис, где доступен 81 отечественный продукт от 21 разработчика. В три раза выросла частота поисковых запросов Astra Linux — под таким названием распространяется одна из наиболее популярных российских операционных систем. Специалисты «Лаборатории Касперского» также отмечают кратный рост спроса на свои продукты для обеспечения информационной безопасности.

Общепит — еще одна перспективная для МСП сфера. Уход зарубежных сетей общественного питания открыл огромные возможности для российских предпринимателей.

В свою очередь, многие отечественные рестораны выстраивают стратегию перехода на фермерские продукты российского производства. Развивается сфера доставки заказов, что позволяет значительно увеличить количество потребителей. Многие предприятия общепита параллельно формируют линейку собственных брендов полуфабрикатов и наборов для приготовления блюд здорового питания.

Для открытия почти любого нового бизнеса или расширения работающего можно воспользоваться субсидированными кредитами по льготной ставке. До конца года на оборотное и инвестиционное кредитование под меньший процент выделено 665 млрд руб. При этом важно отметить, что речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, которые раньше не могли получить заем в силу отсутствия залоговой массы или низкого кредитного рейтинга.

Пожалуй, самый острый вопрос — импортозамещение в производстве. Выпуск текстильных товаров, фармпрепаратов, промышленной химии и многого другого оказался в зависимости от иностранных материалов и компонентов. Теперь предприятиям из этих сфер предстоит найти новых поставщиков как за рубежом, так и внутри страны. При этом компании, которые смогут восполнить возникший на рынке дефицит технологических решений, материалов, запчастей, смогут серьезно вырасти.

События последнего времени заставили предпринимателей активно заниматься вопросами импортозамещения комплектующих. Рост количества занятых в производственных МСП, связанных с металлообработкой, производством приборов и оборудования, уже достигает 30%. Практически все промышленные регионы отмечают развитие небольших предприятий, готовых произвести запчасти для импортного оборудования.

Так, липецкий «Ремлитмаш» занимается изготовлением оборудования для предприятий АПК и металлургии. Предприятие производит практически все детали, которые ранее приходилось заказывать у иностранных производителей. Ставропольский машиностроительный завод «Интерприцеп», запущенный в 2021 году на площади свыше 10 тыс. кв. м, выпускает более 30 моделей прицепной техники с ежемесячной отгрузкой в 120 единиц. В 2023 году предприятие признано крупнейшим машиностроительным заводом в России. Одна из подмосковных мебельных фабрик, в свою очередь, специализируется на производстве диспетчерской и дилинговой мебели, аналогов которой на текущий момент на территории России нет. Основанная в 2018 году для обеспечения бесперебойной работы диспетчерских помещений, за последний год компания расширила свою линейку до дилинговой мебели, воспользовавшись уходом с рынка крупных иностранных игроков.

Помимо импортозамещения деталей для зарубежного оборудования, небольшие инжиниринговые компании принимают участие в инновационных проектах. Это становится нормой даже в таких отраслях, как самолетостроение. Например, компания «Центр технических проектов» участвует в создании обновленной версии самолета Superjet 100. Предприятие разрабатывает детали узлов и систем, а также сухого трапа для Superjet new. В производстве другого российского проекта — автомобиля Aurus — также принимают участие небольшие инжиниринговые команды, в частности, компания «Ладуга». Это предприятие разрабатывает и производит автомобильные сиденья премиум-класса.

Больше зарегистрированных МСП появилось в сфере обеспечения логистических цепочек — вместе с запросом рынка на покрытие возникшего на фоне санкций дефицита некоторых видов сырья, материалов и оборудования. Максимальный среднемесячный прирост выданных лицензий отмечен в торговле строительными материалами, сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, химическими продуктами.