Прокуратура нашла нарушения в ресторане Моргенштерна в Москве
Московская прокуратура проводит в ресторане в центре города проверку из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», речь идет о заведении «Кайф и точка» рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов).
«Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», — заявили в ведомстве. В частности, сообщает источник «РИА Новости», там нет второго эвакуационного выхода и заклеены датчики пожарной сигнализации.
РБК обратился за комментарием к представителю Моргенштерна и направил запрос в прокуратуру Москвы.
Накануне вечером в ресторан приехали сотрудники полиции, прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора, сообщал РЕН ТВ со ссылкой на посетителей. По словам источника ТАСС, в ведомства поступили жалобы на нарушения санитарно-эпидемиологических правил и пожарной безопасности в ресторане и бургерной рэпера.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, сообщила агентству, что именно ее организация попросила прокуратуру провести проверку «в связи с многочисленными письмами от граждан и сообщениями в социальных сетях о нарушениях <...> а также возможном сбыте наркотических препаратов в данных заведениях».
«Кайф и точка» — новое название ресторана Kaif Provenance, который был открыт в октябре 2020 года в офисном здании на Большой Дмитровке. Этой весной заведение уже вызвало вопросы столичных властей: по данным департамента торговли и услуг, в ресторане продавали алкоголь без лицензии, сотрудники ведомства изъяли почти 1 тыс. бутылок. ООО «Кайф», управляющее рестораном, оштрафовали на 1,5 млн руб. Этим летом заведение провело ребрендинг и открылось под новым названием.
Моргенштерн уехал из России в ноябре прошлого года после обвинений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в пропаганде торговли наркотиками в интернете. Рэпера несколько раз штрафовали, одной из примет пропаганды экспертиза сочла татуировку на груди музыканта, где был изображен лист растения, похожего на коноплю.
В начале мая Минюст внес рэпера в список физлиц-иноагентов в связи с «политической деятельностью», средства на которую, по данным ведомства, он получал от компании Yoola Labs Ltd. Yoola (партнерская сеть YouTube, которая занимается продвижением блогеров). Защита Моргенштерна обжаловала это решение, подчеркнув, что он не ведет политическую деятельность, а занимается культурой и искусством.