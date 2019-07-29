Замглавы Сбербанка ответил постом с кошкой и собакой на статью FT

Поводом стал материал британской газеты, в котором она со ссылкой на источники написала о трудностях в управлении СП «Яндекса» и Сбербанка. Лев Хасис заверил, что две компании работают дружно и продуктивно

​Лев Хасис (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Яндекс» и Сбербанк в рамках своего совместного предприятия, созданного на базе «Яндекс.Маркета», работают дружно и не сталкиваются с конфликтными ситуациями. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, комментируя сообщения газеты Financial Times о том, что у двух компаний идет в рамках СП «борьба кошек с собаками».

«Мы, конечно, разные, но в наших совместных проектах мы дружно работаем и достигаем замечательных результатов», — написал Хасис в своем Facebook.

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