Путин разрешил структуре «Ростелекома» купить долю Nokia в СП

Созданное в 2019 году «Ростелекомом» и Nokia СП «РТК — Сетевые технологии» занималось производством софта и оборудования для сетей связи. Путин разрешил выкупить долю компании в ответ на «недружественные действия» Финляндии

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Президент России Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» приобрести долю Nokia в их совместном предприятии «РТК — Сетевые технологии», следует из распоряжения главы государства.

В соответствие с документом ООО «Рестрим» получило разрешение на покупку 49% в ООО «РТК — Сетевые технологии».

«Ростелеком» и Nokia создали в России совместное предприятие в сентябре 2019 года, оно занималось производством софта и оборудования для сетей связи. Как уточняли в «Ростелекоме», финская компания готова была вложить в проект до 10 млрд руб.

«Решение позволит интегрировать компанию «РТК — Сетевые технологии» в группу «Ростелеком», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

В «Ростелекоме» отметили, что после того, как Nokia в 2022-м прекратила работу в России, «продолжение деятельности компании в предыдущей модели бизнеса стало невозможным».

«Совершение сделки подлежало согласованию в установленном порядке, теперь такое решение получено. Сделка будет завершена в ближайшее время. Другие детали не раскрываются», — заявили в компании.

РБК направил запрос Nokia.

После начала военных действий на Украине и введения антироссийских санкций крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Nokia, Ericsson, Cisco и др., приостановили поставку продукции в Россию. Позже США частично исключили из санкционного списка телекоммуникационное и интернет-оборудование. Но, несмотря на это, в апреле 2022-го Nokia все же объявила об уходе с российского рынка.

В прошлом году компания сообщала, что постепенно сворачивает свое участие в СП с «Ростелекомом» по мере выхода с российского рынка. Есть договоренности о том, чтобы постепенно снизить активности совместного предприятия и выйти из его капитала либо вовсе ликвидировать предприятие, говорилось в отчетности компании, с которой ознакомился Tadviser.