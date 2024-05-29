Путин разрешил структуре «Ростелекома» купить долю Nokia в СП
Президент России Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» приобрести долю Nokia в их совместном предприятии «РТК — Сетевые технологии», следует из распоряжения главы государства.
В соответствие с документом ООО «Рестрим» получило разрешение на покупку 49% в ООО «РТК — Сетевые технологии».
«Ростелеком» и Nokia создали в России совместное предприятие в сентябре 2019 года, оно занималось производством софта и оборудования для сетей связи. Как уточняли в «Ростелекоме», финская компания готова была вложить в проект до 10 млрд руб.
«Решение позволит интегрировать компанию «РТК — Сетевые технологии» в группу «Ростелеком», — сообщили РБК в пресс-службе компании.
В «Ростелекоме» отметили, что после того, как Nokia в 2022-м прекратила работу в России, «продолжение деятельности компании в предыдущей модели бизнеса стало невозможным».
«Совершение сделки подлежало согласованию в установленном порядке, теперь такое решение получено. Сделка будет завершена в ближайшее время. Другие детали не раскрываются», — заявили в компании.
РБК направил запрос Nokia.
После начала военных действий на Украине и введения антироссийских санкций крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Nokia, Ericsson, Cisco и др., приостановили поставку продукции в Россию. Позже США частично исключили из санкционного списка телекоммуникационное и интернет-оборудование. Но, несмотря на это, в апреле 2022-го Nokia все же объявила об уходе с российского рынка.
В прошлом году компания сообщала, что постепенно сворачивает свое участие в СП с «Ростелекомом» по мере выхода с российского рынка. Есть договоренности о том, чтобы постепенно снизить активности совместного предприятия и выйти из его капитала либо вовсе ликвидировать предприятие, говорилось в отчетности компании, с которой ознакомился Tadviser.
Чем известна Nokia
Финская транснациональная компания, основанная в 1865 году, производит телекоммуникационное оборудование (штаб-квартира находится в городе Эспоо). Акции Nokia торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NASDAQ), а также на биржах в Хельсинки (Helsinki) и Амстердаме (Euronext Paris). Продукция Nokia появилась в России еще в 1960-е годы, но официальное представительство компании открылось только в 2000 году. Подразделение Nokia в России относилось к региону Евразия.
Ранее Nokia занималась производством телефонов, но в 2014 году продала это подразделение Microsoft Corporation (в 2016 году та перепродала его компании HMD).
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