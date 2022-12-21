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Минцифры исключило ухудшение связи из-за ухода Nokia и Ericsson

Минцифры: уход Nokia и Ericsson не отразится на качестве мобильной связи в России
В Минцифры подчеркнули, что уход западных телекоммуникационных компаний заставил скорректировать сроки перехода на отечественное оборудование. Так, российские операторы уже подписали форвардные контракты на 100 млрд руб.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уход европейских производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России не отразится на качестве мобильной связи, дефицита телеком-оборудования в России нет. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минцифры.

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», — сообщили в министерстве.

Как отметили в Минцифры, уход западных компаний заставил министерство скорректировать сроки перехода российских телекоммуникационных компаний на отечественное оборудование, но не повлиял на общую стратегию. «Сроки перехода скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций. Операторы «большой четверки» уже подписали форвардные контракты на поставку базовых станций», — отметили в пресс-службе.

Сумма, которую операторы направят на закупку российского оборудования, — более 100 млрд руб., поставки оборудования начнутся с 2025 года, указали в министерстве.

РБК направил запрос в пресс-службу Минцифры.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России в конце года грозит «необратимыми последствиями» для мобильных сетей и приведет к ухудшению связи и интернета для россиян. По данным агентства, российские пользователи мобильных телефонов, скорее всего, столкнутся с более медленной загрузкой, участившимися случаями сброса вызовов и более длительными отключениями связи.

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В то же время два источника Reuters отметили, что в феврале—марте российские операторы накопили запасы запчастей иностранного производства в преддверии санкций, а консолидация усилий российских операторов по указанию правительства может позволить им совместно использовать оборудование и ресурсы, чтобы продлить срок службы сетей.

Но Nokia и Ericsson также прекратят обновление ПО в следующем году, и в этом заключается главная проблема, указывает Reuters. Разрыв связей с иностранными фирмами отбросит российские коммуникации на целое поколение назад, в то время как остальной мир развертывает технологии 5G, предупреждают отраслевые источники агентства. «Если такая ситуация продлится годы, то российские сотовые сети по зоне покрытия могут вернуться к состоянию конца 1990-х, когда связь была доступна лишь в крупных городах и богатейших пригородах», — отметил глава отдела IT издания ComNews Леонид Коник.

После начала военных действий на Украине и введения антироссийских санкций крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Nokia, Ericsson, Cisco и др., приостановили поставку продукции в Россию. Позже США частично исключили из санкционного списка телекоммуникационное и интернет-оборудование. Но, несмотря на это, в апреле Nokia все же заявила, что готовится уйти с российского рынка. Ericsson решила приостановить бизнес в России на неопределенный срок. Китайские Huawei и ZTE подобных заявлений не делали, но фактически перестали заключать новые контракты.

Ericsson и Nokia традиционно были крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России. Как уточняли источники «Коммерсанта» на рынке, доля Nokia примерно равна 30–40%, доля Ericsson — около 20%.

В начале декабря глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК сообщил, что Nokia получила экспортную лицензию США для поставки оборудования в Россию. «Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства. Ericsson, например, не посчитал нужным так сделать. Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», — подчеркнул Помбухчан.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Минцифры телекоммуникационные компании nokia Ericsson мобильная связь Россия санкции
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