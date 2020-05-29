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Издатель «Версии» объяснил отказ от сделки по покупке «Ведомостей»

Константин Зятьков, который должен был стать совладельцем «Ведомостей», заявил, что отказался от сделки из-за сложной ситуации на рынке. Конечным и единственным владельцем газеты стал глава медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин
Фото: Ведомости / Facebook
Фото: Ведомости / Facebook

Константин Зятьков, издатель газеты «Версия», вышел из сделки по покупке газеты «Ведомости», следует из сообщения нового владельца издания АО «Саппорт». Зятьков подтвердил РБК, что вышел из сделки.

Конечным собственником «Ведомостей» становится «Саппорт», учредителем которого является Иван Еремин, глава медиахолдинга «Федерал Пресс». «Ведомости» — безусловный образец качественной журналистики, издание со своей историей, с устоявшимися традициями, с лояльной аудиторией. Эти традиции важно сохранить, а аудиторию — расширить и приумножить, в том числе за счет активной региональной экспансии. Кроме того, необходимо сосредоточиться на повышении эффективности бизнес-процессов», — приводятся в сообщении слова Еремина.

Накануне «Ведомости» сообщали, что «Саппорт» находится под контролем Еремина и Зятькова. Однако Зятьков свое участие в сделке опроверг. Свою позицию он изложил в заявлении на сайте «Версии».

«Изначально я планировал приобрести актив на паритетных началах. Планировалось расширение собственных издательских проектов... Ситуация на рынке из-за коронавируса очень непростая. Целый ряд объективных причин стал препятствием для закрытия процедур в первоначально намеченном формате. Алексей Голубович (управляющий директор Arbat Capital, бывший партнер Зятькова по сделке. — РБК) приостановил работу по исследованию документов компании», — рассказал Зятьков.

Он объяснил, что покупку «Ведомостей» целиком счел слишком рискованной для себя в текущих условиях, поскольку это привело бы к необходимости «рисковать большими средствами, чем сумма покупки». Кроме того, это потребовало бы отвлечения внимания от других проектов. Поэтому он начал поиск нового инвестора, после чего получил предложение Ивана Еремина.

«Он более чем удовлетворял указанным выше критериям. По нашему соглашению дальнейшие обсуждения мы не стали придавать огласке. Коалиции и большое число участников — это не то, что требуется для актива в период кризиса на рынке. Иван Еремин дал понять, что готов полностью приобрести актив, но не готов участвовать ниже контрольного пакета. Изучив издание «Ведомости», я понял, что в текущий момент времени участие в проекте с долей меньше контрольной будет неэффективно», — сообщил Зятьков.

У газеты «Ведомости» сменился владелец
Бизнес
Иван Еремин

ООО «Федералпресс», которое возглавляет Еремин, является крупным получателем контрактов от региональных властей. В 2019 году компания заключила 35 контрактов, большинство из которых связано с оказанием услуг по информационному освещению действительности различных госорганов и муниципальных структур.

После объявления о переходе издания под контроль Зятькова и АО «Саппорт» «Ведомости» опубликовали колонку в разделе «Мнения» с пометкой «От редакции», в которой обозреватели издания Павел Аптекарь и Владимир Рувинский оценили итоги сделки. «Появление в составе акционеров «Ведомостей» человека, руководящего агентством «Федералпресс», которое, по данным сайта госзакупок, активно сотрудничает с властями и отдельными госучреждениями и занимается «подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика», не может нас не тревожить. Нельзя исключить, что новый владелец попытается применить привычную ему бизнес-модель на новом месте, используя вывеску «Ведомостей» для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов», — говорится в тексте колонки.

О продаже «Ведомостей» стало известно 17 марта. Инвесторы «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур на тот момент договорились о продаже издания управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и Константину Зятькову. Через несколько дней в издании сменился главный редактор. На эту должность в качестве исполняющего обязанности пришел Андрей Шмаров, один из основателей медиахолдинга «Эксперт». В редакции начался конфликт из-за несогласия сотрудников с редакционной политикой нового главреда. 29 марта шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора (Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян) направили письмо в адрес новых владельцев издания с просьбой сменить Шмарова, назвав это «единственным выходом из кризиса доверия».

В конце апреля на фоне конфликта из сделки вышел Голубович, однако Демьян Кудрявцев заявил, что сделка по продаже «Ведомостей» остается в силе, хотя до сих пор не закрыта.

Авторы: Елизавета Ефимович, Георгий Тадтаев
Теги: Ведомости, СМИ
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