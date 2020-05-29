Издатель «Версии» объяснил отказ от сделки по покупке «Ведомостей»

Константин Зятьков, который должен был стать совладельцем «Ведомостей», заявил, что отказался от сделки из-за сложной ситуации на рынке. Конечным и единственным владельцем газеты стал глава медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин

Фото: Ведомости / Facebook

Константин Зятьков, издатель газеты «Версия», вышел из сделки по покупке газеты «Ведомости», следует из сообщения нового владельца издания АО «Саппорт». Зятьков подтвердил РБК, что вышел из сделки.

Конечным собственником «Ведомостей» становится «Саппорт», учредителем которого является Иван Еремин, глава медиахолдинга «Федерал Пресс». «Ведомости» — безусловный образец качественной журналистики, издание со своей историей, с устоявшимися традициями, с лояльной аудиторией. Эти традиции важно сохранить, а аудиторию — расширить и приумножить, в том числе за счет активной региональной экспансии. Кроме того, необходимо сосредоточиться на повышении эффективности бизнес-процессов», — приводятся в сообщении слова Еремина.

Накануне «Ведомости» сообщали, что «Саппорт» находится под контролем Еремина и Зятькова. Однако Зятьков свое участие в сделке опроверг. Свою позицию он изложил в заявлении на сайте «Версии».

«Изначально я планировал приобрести актив на паритетных началах. Планировалось расширение собственных издательских проектов... Ситуация на рынке из-за коронавируса очень непростая. Целый ряд объективных причин стал препятствием для закрытия процедур в первоначально намеченном формате. Алексей Голубович (управляющий директор Arbat Capital, бывший партнер Зятькова по сделке. — РБК) приостановил работу по исследованию документов компании», — рассказал Зятьков.

Он объяснил, что покупку «Ведомостей» целиком счел слишком рискованной для себя в текущих условиях, поскольку это привело бы к необходимости «рисковать большими средствами, чем сумма покупки». Кроме того, это потребовало бы отвлечения внимания от других проектов. Поэтому он начал поиск нового инвестора, после чего получил предложение Ивана Еремина.