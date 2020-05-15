Автодилеры попросили Мишустина признать отрасль пострадавшей

Российские автодилеры написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором указали на необходимость включения отрасли в число наиболее пострадавших из-за последствий пандемии. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность и отправку подтвердил совладелец группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Письмо подписали представители 25 московских и региональных автодилерских холдингов, в числе которых — представители «Рольфа», «Автодома», «Мэйджора», «Авилона», «Автомира» и «Ключавто».

Автодилеры не попали в перечень пострадавших отраслей российской экономики, а также не вошли в реестр малого и среднего бизнеса, поскольку не подходят по формальным критериям, в том числе по числу сотрудников и размеру торгового оборота, отметили авторы письма.

При этом в апреле текущего года продажи автомобилей упали на 72,4% в сравнении с апрелем 2019 года, а большая часть официальных дилерских предприятий оказалась отрезанной от всех мер господдержки, говорится в письме.

Представители автодилерских холдингов отметили, что в связи с этим необходимо расширить перечень включенных в список самых пострадавших отраслей кодов ОКВЭД (код деятельности в Едином реестре юридических лиц) и распространить меры господдержки на все официальные дилерские предприятия, не относящиеся к малому и среднему бизнесу.