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Пандемия коронавируса ,  
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Автодилеры попросили Мишустина признать отрасль пострадавшей

Российские автодилеры написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором указали на необходимость включения отрасли в число наиболее пострадавших из-за последствий пандемии. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность и отправку подтвердил совладелец группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Письмо подписали представители 25 московских и региональных автодилерских холдингов, в числе которых — представители «Рольфа», «Автодома», «Мэйджора», «Авилона», «Автомира» и «Ключавто».

Автодилеры не попали в перечень пострадавших отраслей российской экономики, а также не вошли в реестр малого и среднего бизнеса, поскольку не подходят по формальным критериям, в том числе по числу сотрудников и размеру торгового оборота, отметили авторы письма.

При этом в апреле текущего года продажи автомобилей упали на 72,4% в сравнении с апрелем 2019 года, а большая часть официальных дилерских предприятий оказалась отрезанной от всех мер господдержки, говорится в письме.

Представители автодилерских холдингов отметили, что в связи с этим необходимо расширить перечень включенных в список самых пострадавших отраслей кодов ОКВЭД (код деятельности в Едином реестре юридических лиц) и распространить меры господдержки на все официальные дилерские предприятия, не относящиеся к малому и среднему бизнесу.

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В конце марта автодилерв уже направляли письмо Мшустину, в котором просили освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, а также дать отсрочку по уплате НДС.Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД)
Сергей Киселев отмечал, что при отсутствии господдержки отрасль может потерять от 10 млрд до 20 млрд руб. оборотного капитала.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: пандемия, письмо, автодилеры
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