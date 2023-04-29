Bloomberg узнал, что владельцы Playrix нашли место для семейного офиса

Инвестиционная компания братьев Дмитрия и Игоря Бухманов, управляющая активами миллиардеров из Вологды стоимостью $4 млрд, переезжает в свой первый постоянный офис в лондонском районе Сент-Джеймс, сообщает агентство

Инвестиционная компания основателей разработчика игр Playrix братьев Дмитрия и Игоря Бухманов переезжает в свой первый постоянный офис в лондонском районе Сент-Джеймс. Rix Capital, основанная в конце 2021 года, управляет активами миллиардеров из Вологды стоимостью $4 млрд. Компания также намерена удвоить количество сотрудников — примерно до десяти, сообщает Bloomberg. Братья с недавнего времени искали нового руководителя своего семейного офиса, а также старший инвестиционный и юридический персонал.

Компания Playrix 41-летнего Игоря и 37-летнего Дмитрия разработала в том числе игры Township и Gardenscapes. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние братьев оценивается примерно в $11 млрд. Сейчас Rix Capital входит в число крупнейших в мире семейных офисов. Бухманы увеличивали личные инвестиции в течение последних пяти лет за счет дивидендов от Playrix, рассказал собеседник агентства.

Около десяти лет назад братья перевезли Playrix в Дублин, а после начала военных действий на Украине компания ушла из России.

В конце апреля Forbes назвал 13 обедневших за год миллиардеров. Среди тех, кто стал беднее, — Дмитрий и Игорь Бухманы. Они потеряли по $1,1 млрд, и сейчас у каждого $7 млрд, писало издание. При этом при сортировке участников списка по странам в мировом рейтинге Forbes братья, как и некоторые другие, не появляются в списке «Россия» — они находятся в списке, относящемся к Израилю.