Прибыль «Газпрома» за год сократилась на 253 млрд руб.

Выручка «Газпрома» от продаж газа в 2019 году сократилась на 12%, что объясняется снижение объемов поставок в Европу и падением цен

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, по итогам 2019 года составила 1,203 трлн руб., что на 17% меньше, чем годом ранее, следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). За год показатель сократился на 253,383 млрд руб (было 1,456 трлн руб.).

Выручка «Газпрома» от продаж по итогам года составила 7,66 трлн руб. (минус 7% по сравнению с предыдущим годом), в том числе от продаж газа — 3,8 трлн руб. (минус 12%).

Падение выручки в компании объяснили, в первую очередь, снижением объемов газа, проданного в Европу и другие страны (на 4% или 10,9 млрд куб. м), и падением цен на него (в среднем на 12% в рублях и на 15% в долларах). За год продажа газа принесла «Газпрому»:

в России — 970,913 млрд руб. (+2%);

в странах бывшего СССР — 356,102 млрд руб. (+2%);

в Европе и других странах — 2,49 трлн руб. (минус 16%)

Чистая сумма долга «Газпрома» (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) увеличилась за год на 5% или на 153,444 млрд руб. и составила 3,168 трлн руб.