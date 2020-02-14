Fitch предупредил о проблемах для мирового авторынка из-за коронавируса

Новый коронавирус COVID-19 может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и нарушить поставки по всему миру, что «усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году», говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

По мнению экспертов, если вспышка инфекции окажется недолгой, распространение вируса не сильно скажется на кредитных показателях компаний, и ее влияние будет ощущаться в течение следующих нескольких месяцев.

Fitch считает, что наибольшее давление на сектор окажет снижение продаж. Китай — крупнейший в мире рынок новых автомобилей, на него приходится около 30% от продаж во всем мире.Как ожидает агентство, в стране они начнут восстанавливаться в апреле. Эксперты считают, что перебои с поставками, которые возникли из-за приостановки в Китае производства автомобилей и комплектующих, продлятся до конца февраля или начала марта.

В Европе снижение объема продаж из-за коронавируса коснется немецких автопроизводителей, отмечает агентство. Daimler и BMW получают около 30% прибыли от общего объема продаж в Китае, а VW — порядка 40%.

В первой половине текущего года ситуация с распространением инфекции коснется и американских компаний Ford и General Motors. Как указывает Fitch, в 2019 году на долю Китая пришлось около 40% продаж Ford, а GM производит несколько моделей в Хубэе.