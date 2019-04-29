«Газпром» забрал программу газификации регионов у «Межрегионгаза»

Газификацию регионов вместо «Межрегионгаза» будет курировать другая «дочка» «Газпрома» — «Газпром инвест». Это произошло после отставки главы «Межрегионгаза» Кирилла Селезнева и на фоне дела Арашуковых

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Кому доверят газификацию

«Газпром» после масштабных перестановок в правлении и изменения системы закупок продолжит реорганизацию бизнеса. Теперь монополия планирует провести реструктуризацию сбытовой «дочки» «Газпром межрегионгаза» с выручкой почти 900 млрд руб. в год, которая отвечала не только за поставки газа и сбор платежей, но и за газификацию регионов. Это следует из письма члена правления Елены Михайловой главе «Газпром инвеста» Вячеславу Тюрину от 24 апреля. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к «Газпрому».

«Газпром межрегионгаз» передаст «Газпром инвесту» функции по газификации, следует из документа. В 2005–2017 годах «Газпром» потратил на газификацию 324,7 млрд руб. или примерно 20–30 млрд в год. Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год составляет 1,32 трлн руб., из них на капитальные вложения выделено 963 млрд руб. В этом году «Газпром» завершает прокладку экспортных газопроводов «Сила Сибири» в Китай и «Северный поток-2» в Европу, напоминает старший директор Fitch Дмитрий Маринченко. Возможно, после этого монополия сделает больший акцент на газификацию и увеличит инвестиции, полагает он.

В начале апреля «Газпром» назначил новым куратором всей инвестпрограммы Олега Аксютина, который стал заместителем председателя правления. Компания «Газпром инвест», которая теперь находится в ведении топ-менеджера, получила полномочия для реализации инвестпрограммы. «Газпром инвест» наделен функциями единого заказчика по капитальному строительству «Газпрома», в том числе по программе газификации, объяснил РБК представитель концерна Сергей Куприянов. Поставки и распределение газа останутся за «Газпром межрегионгазом», добавил он. Логика в том, чтобы консолидировать работы по капитальному строительству в одной «дочке», говорит заместитель директора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.