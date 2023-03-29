Власти предложили размещать отделения МФЦ и почты в пустующих площадях ТЦ

«Известия»: на освободившихся площадях в ТЦ могут начать размещать отделения МФЦ и почты

Минпромторг предлагает размещать на пустующих площадях в ТЦ отделения МФЦ и почты, пишут «Известия». Таким образом ТЦ получат приток посетителей, а МФЦ и «Почта России» — привлекательные предложения по аренде, считают эксперты

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На пустующих площадях в торговых центрах могут начать массово размещать отделения МФЦ и «Почты России», а также ярмарки и учебно-развлекательные кластеры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее предложение Минпромторга, которое было направлено в Минцифры.

В письме Минпромторг подчеркивает, что эта мера необходима в связи с ухудшением финансовых показателей моллов. Министерство уточняет, что в регионы уже направили лучшие практики поддержки сегмента торговой недвижимости, действующие на территориях субъектов.

В «Почте России» изданию сообщили, что не получали запросов от Минпромторга о размещении отделений в ТЦ.

В «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ) пояснили «Известиям», что инициатива Минпромторга может быть интересна всем сторонам: ТЦ привлекут дополнительный поток посетителей, а МФЦ и «Почта России» смогут получить более выгодные предложения по аренде.

Это позитивная инициатива для отрасли торговых центров. В условиях, когда миллионы квадратных метров пустуют, трафик снижается, а развивающихся брендов не так много, появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью. В СТЦ солидарны с профильным министерством, — сказал вице-президент союза Павел Люлин.

В среднем по России, согласно его информации, в торговых центрах пустует 14% площадей, это несколько миллионов «квадратов». И если бы владельцы ТЦ не давали скидки арендаторам, цифра была бы значительно больше, добавил он. В допандемийном 2019 году, для сравнения, вакантность в столичных моллах составляла всего около 4,1%.

С февраля 2022 года на фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине многие иностранные бренды объявили о приостановке работы в России. Двери своих магазинов закрыли такие гиганты, как H&M (помимо одноименного бренда владеет сетями COS, Monki, Arket и др.), группа Inditex (объединяет бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и т.д.), Uniqlo, IKEA и др. К концу года, по подсчетам Nikoliers, об окончательном уходе из России заявили 13 международных ретейл-холдингов (представляют 23 бренда), еще 24 международных ретейлера (59 брендов) остаются в режиме «на паузе», но их магазины закрыты.

На этом фоне трафик ТЦ на протяжении года постоянно снижался. Так, в августе 2022-го посещаемость столичных торговых комплексов была минимальной за последние четыре года.

Тогда же президент Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко попросил МИД упростить визовый режим для представителей бизнеса из стран Азии, Африки и Латинской Америки. В РСТЦ отмечали, что после ухода оставшихся западных брендов в ближайшие месяцы по всей стране опустеет 3 млн кв. м, а доходы из-за этого снизятся не менее чем на 15–22%. Представители индустрии хотели привлечь на их место ретейлеров из «дружественных» стран. Однако переговорам препятствует стоимость оформления виз, считает глава РСТЦ. Например, для граждан Турции однократная виза стоит $80, а многократная — $240.