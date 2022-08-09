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Владельцы ТЦ попросили упростить въезд для бизнеса из дружественных стран

Владельцы торговых центров попросили МИД отменить визы или снизить их стоимость для представителей бизнеса из стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые потенциально могут занять место ушедших из России брендов
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Владельцы российских торговых центров попросили МИД упростить визовый режим для представителей бизнеса из стран Азии, Африки и Латинской Америки, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко, адресованное министру иностранных дел Сергею Лаврову.

В РСТЦ ожидают, что после ухода оставшихся западных брендов в ближайшие месяцы по всей стране опустеет 3 млн кв. м, а доходы из-за этого снизятся не менее чем на 15–22%. «Для владельцев объектов, еще не полностью восстановившихся от действия коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, это означает выход на предбанкротное состояние», — предупреждает Москаленко.

Представители индустрии хотят привлечь на их место ретейлеров из «дружественных» стран. Однако переговорам препятствует стоимость оформления виз, считает глава РСТЦ. Например, для граждан Турции однократная виза стоит $80, а многократная — $240.

Собственники ТЦ полагают, что отмена виз или снижение стоимости их оформления для бизнесменов из Азии, Африки и Латинской Америки «обеспечит результативность международных деловых контактов».

В МИДе не ответили на запрос издания.

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В конце мая правительство России сообщало, что владельцам торговых центров разрешат досрочно разрывать договоры аренды с компаниями из «недружественных» стран. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что некоторые зарубежные компании, приостановив работу в России по политическим соображениям, не спешат выселяться, что приводит к неприятным ситуациям. «Вывеска висит, но арендная плата собственникам не идет, ведь выручка отсутствует», — пояснял он.

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В конце июня Госдума утвердила механизм расторжения договоров аренды с компаниями из недружественных государств. Российские торговые центры получат право в одностороннем порядке расторгать их с ретейлерами и общепитом до конца года. Новые правила распространяются на арендаторов, которые связаны с недружественными странами, платят не фиксированную сумму аренды, а процент с товарооборота, а также приостановили или прекратили использование арендуемых помещений, в результате чего более чем на 50% упала арендная плата.

После начала российской военной операции на Украине свои магазины в России закрыли IKEA, H&M, Uniqlo и другие.

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Елена Чернышова
торговые центры Визовый режим уход с рынка
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