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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Минфин предлагает лишить проект ВСМ «Москва — Казань» более 100 млрд руб. и передать деньги на строительство терминала для отгрузки сжиженного природного газа на Ямале. Терминал нужен для второго завода НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-2»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минфин предложил перераспределить 112 млрд руб., предусмотренных на строительство участка высокоскоростной магистрали Москва — Казань РЖД, на проект НОВАТЭКа — терминал «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2», рассказал РБК источник в аппарате правительства и подтвердил представитель Минфина. Эти предложения Минфин направил в правительство в начале марта, деньги нужны на покрытие дефицита финансирования строительства терминала, объясняет представитель министерства.

Проект входит в федеральные программы «Северный морской путь» и «Морские порты России», которые позволят увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т и мощность морских портов России до 1,3 млрд т к 2024 году, указывает он. Представитель вице-премьера Максима Акимова (курирует транспорт) пока не ответил на запрос РБК. Представитель РЖД (лоббирует проект «Москва — Казань») отказался от комментариев. Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».

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НОВАТЭК уже запустил и сейчас достраивает первый частный СПГ-завод на Ямале мощностью 17,4 млн т — «Ямал СПГ». Компания готовится к строительству второго завода — «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т: привлекает ​зарубежных инвесторов и договаривается с государством о строительстве инфраструктуры. К концу 2024 году НОВАТЭК обещает перевозить по Северному морскому пути 46,7 млн т — больше половины от цели в 80 млн т, которая предусмотрена майским указом президента.

НОВАТЭК планирует запустить «Арктик СПГ-2» в конце 2022 года. Для отгрузки сжиженного газа в порту Сабетта нужно построить терминал «Утренний», а также реконструировать судоходный подходной канал в Обской губе Карского моря. На это требуется 103,8 млрд и 8,3 млрд руб. соответственно. Это объекты федеральной собственности, поэтому их должен финансировать бюджет. Но до сих пор «выделение средств федерального бюджета на указанные цели не подтверждено», сообщал в феврале президенту Владимиру Путину совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (бизнесмен написал президенту письмо 20 февраля, у РБК есть копия). Чтобы вовремя запустить «Арктик СПГ-2», нужно уже в 2019 году начать обустраивать новый терминал и проектировать канал в Обской губе, пишет Михельсон. Он попросил предусмотреть расходы на инфраструктуру «при ближайшей корректировке федерального бюджета».

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Строительство высокоскоростной дороги от Москвы до Казани длиной в 800 км обсуждается с 2013 года. Магистраль позволит сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. С тех пор стоимость проекта РЖД ​выросла примерно с 1 трлн до 1,6 трлн руб. При этом предполагается, что государство выделит на проект безвозвратный взнос в размере 700 млрд руб. В январе вице-премьер Максим Акимов одобрил строительство первого участка в 301 км от Железнодорожного в Московской области до Гороховца во Владимирской. В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб.

Но проект РЖД давно критикует Минфин. В декабре 2018 года первый вице-премьер Антон Силуанов назвал проект экономически нецелесообразным, так как между Москвой и Казанью уже налажено пассажирское авиасообщение. «Я скептически отношусь [к проекту ВСМ]. … Даже если это [конечная станция] будет Казань, никакой экономики абсолютно нет», — цитировал его ТАСС. В конце прошлого года проект критиковал и министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, нельзя исключать, что власти вовсе откажутся от строительства трассы.

Авторы: Алина Фадеева, Иван Ткачёв
Теги: НОВАТЭК, «Арктик СПГ-2», Антон Силуанов, Максим Акимов, ВСМ Москва — Казань
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