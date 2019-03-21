Минфин предлагает лишить проект ВСМ «Москва — Казань» более 100 млрд руб. и передать деньги на строительство терминала для отгрузки сжиженного природного газа на Ямале. Терминал нужен для второго завода НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-2»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минфин предложил перераспределить 112 млрд руб., предусмотренных на строительство участка высокоскоростной магистрали Москва — Казань РЖД, на проект НОВАТЭКа — терминал «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2», рассказал РБК источник в аппарате правительства и подтвердил представитель Минфина. Эти предложения Минфин направил в правительство в начале марта, деньги нужны на покрытие дефицита финансирования строительства терминала, объясняет представитель министерства.

Проект входит в федеральные программы «Северный морской путь» и «Морские порты России», которые позволят увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т и мощность морских портов России до 1,3 млрд т к 2024 году, указывает он. Представитель вице-премьера Максима Акимова (курирует транспорт) пока не ответил на запрос РБК. Представитель РЖД (лоббирует проект «Москва — Казань») отказался от комментариев. Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».

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НОВАТЭК уже запустил и сейчас достраивает первый частный СПГ-завод на Ямале мощностью 17,4 млн т — «Ямал СПГ». Компания готовится к строительству второго завода — «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т: привлекает ​зарубежных инвесторов и договаривается с государством о строительстве инфраструктуры. К концу 2024 году НОВАТЭК обещает перевозить по Северному морскому пути 46,7 млн т — больше половины от цели в 80 млн т, которая предусмотрена майским указом президента.

НОВАТЭК планирует запустить «Арктик СПГ-2» в конце 2022 года. Для отгрузки сжиженного газа в порту Сабетта нужно построить терминал «Утренний», а также реконструировать судоходный подходной канал в Обской губе Карского моря. На это требуется 103,8 млрд и 8,3 млрд руб. соответственно. Это объекты федеральной собственности, поэтому их должен финансировать бюджет. Но до сих пор «выделение средств федерального бюджета на указанные цели не подтверждено», сообщал в феврале президенту Владимиру Путину совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (бизнесмен написал президенту письмо 20 февраля, у РБК есть копия). Чтобы вовремя запустить «Арктик СПГ-2», нужно уже в 2019 году начать обустраивать новый терминал и проектировать канал в Обской губе, пишет Михельсон. Он попросил предусмотреть расходы на инфраструктуру «при ближайшей корректировке федерального бюджета».