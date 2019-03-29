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Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России
Отсрочка для вступления в силу законов, осложняющих жизнь предпринимателям, должна составлять два-три года, заявил Козак. По его словам, закрепить это положение необходимо в национальном Инвестиционном кодексе
Дмитрий Козак (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Правительство разрабатывает законопроект, согласно которому любые законы, грозящие издержками для бизнеса, будут вступать в силу только после завершения переходного периода. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак в ходе пленарной сессии Красноярского экономического форума, передает корреспондент РБК. По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название Инвестиционного кодекса России.

«Сегодня в правительстве возникла идея, уже разрабатывается законопроект, которым должны быть установлены жесткие правила: любые регуляторные новации, которые влекут дополнительные издержки для негосударственного бизнеса, должны вводиться в действие только по истечении переходного, достаточно продолжительного периода после принятия или обнародования соответствующего нормативного акта», — сказал Козак. Он также отметил, что срок, о котором идет речь, составляет два-три года. ​

По его словам, стабилизация регуляторных новаций должна также относиться к требованиям, которые сейчас «вполне законную экономическую деятельность» «завтра делают незаконной».

Вице-премьер также отметил, законопроектом будут установлены минимальные сроки переходных периодов для различных видов регулирования — для налогового, технического, административного.

«Требования к такому порядку ведения нормотворчества не должны быть декларативными. Закон должен содержать механизм публичной оценки всех без исключения инициатив, которые содержат ухудшения для бизнеса. Это законопроект должен стать своего рода Инвестиционным кодексом Российской Федерации», — сказал вице-премьер.

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По словам Козака, введение такое кодекса существенно повысит предсказуемость регуляторной политики и привлекательность страны для инвесторов.

Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой. Однако о том, что подобные правила должны быть закреплены в отдельном Инвестиционном кодексе, речь ранее не шла.

Тем не менее, в октябре прошлого года в правительстве обсуждалась необходимость установить понятные и единые сроки для введения невыгодных бизнесу или гражданам налоговых законов. Однако тогда речь шла о том, что регулироваться это будет Налоговым кодексом, а предложенные сроки подразумевали вступление новых правил в действие через несколько месяцев или год с небольшим.

До принятия соответствующих законов дело пока не дошло: в Минфине РБК говорили, что нормативная база для изменений пока прорабатывается.

Авторы: Юлия Старостина, Наталья Демченко
Теги: Инвестиции, реформы, переходный период, Дмитрий Козак
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