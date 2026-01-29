Силуанов назвал проданный Домодедово хорошим активом для развития

Антон Силуанов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Домодедово — хороший актив для последующего развития, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Продавец, Российская Федерация, направит эти деньги на решение приоритетных задач государства, а покупатель, соответственно, получит хороший актив для последующего его развития», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что покупатель обладает опытом управления аэропортами, что является важным требованием, поскольку навыки и планы развития инфраструктуры были ключевым условием сделки.

По итогам торгов 29 января, которые состоялись после неудачных первых торгов, новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура Шереметьево. За активы покупатель заплатит 66,1 млрд руб. вместо первоначально установленной государством цены 132,2 млрд. ПСБ и РТС-тендер назвали точную сумму, за которую должны купить Домодедово: она составляет 66 132 908 002,5 руб.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что для покупки Домодедово компания не будет привлекать заемных средств, а уложится в свои. Он назвал Домодедово «крайне сложным объектом» с большой долговой нагрузкой и убытками.

Материал дополняется