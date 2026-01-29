 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Продажа Домодедово⁠,
0

Силуанов назвал проданный Домодедово хорошим активом для развития

Сюжет
Продажа Домодедово
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Домодедово — хороший актив для последующего развития, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Продавец, Российская Федерация, направит эти деньги на решение приоритетных задач государства, а покупатель, соответственно, получит хороший актив для последующего его развития», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что покупатель обладает опытом управления аэропортами, что является важным требованием, поскольку навыки и планы развития инфраструктуры были ключевым условием сделки.

По итогам торгов 29 января, которые состоялись после неудачных первых торгов, новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура Шереметьево. За активы покупатель заплатит 66,1 млрд руб. вместо первоначально установленной государством цены 132,2 млрд. ПСБ и РТС-тендер назвали точную сумму, за которую должны купить Домодедово: она составляет 66 132 908 002,5 руб.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что для покупки Домодедово компания не будет привлекать заемных средств, а уложится в свои. Он назвал Домодедово «крайне сложным объектом» с большой долговой нагрузкой и убытками.

Внуково объяснил, почему не вступил в торги на повышение цены Домодедово
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Персоны
Егор Алимов
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
Reuters узнал о планах слияния SpaceX перед IPO с ИИ-стартапом Маска Бизнес, 22:19
Аэропорт Геленджика ограничил полеты Политика, 22:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:09
Валиева справилась с четверным тулупом на тренировке Спорт, 22:05
Силуанов назвал проданный Домодедово хорошим активом для развития Бизнес, 21:55
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Лавров назвал неприемлемым для России перемирие, которого добивается Киев Политика, 21:45
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
CAS не стал рассматривать апелляцию Большунова на недопуск к Олимпиаде Спорт, 21:43
Бывшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» заочно арестовали в Москве Общество, 21:17
Уиткофф заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине Политика, 21:10
FT узнала о сомнениях в Киеве насчет слов Трампа о прекращении ударов Политика, 21:07
CAS снова рассмотрит дело об отобранной у американки медали Игр в Париже Спорт, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Лавров назвал неадекватным Зеленского после слов об «оптимальных потерях» Политика, 20:40