Внуково объяснил, почему не вступил в торги на повышение цены Домодедово

Внуково не стал вступать в торги на повышение по Домодедово из-за высокой цены

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Внуково не стал участвовать в торгах на повышение цены Домодедово после предложения Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что были готовы приобрести активы Домодедово за 66 млрд руб., но после того ка Шереметьево первым выставил свое предложение, решили не вступать в торги. «Мы не готовы платить 72 млрд руб., так как считаем цену высокой», — добавили во Внуково.

По итогам торгов 29 января новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура Шереметьево.За активы покупатель заплатит 66,1 млрд руб. вместо первоначально установленной государством цены 132,2 млрд.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что для покупки Домодедово компания не будет привлекать заемных средств, а уложится в свои. Он назвал Домодедово «крайне сложным объектом» с большой долговой нагрузкой и убытками.

Согласно данным Шереметьево, долг Домодедово превышает 75 млрд руб, что больше суммы, за которую будет приобретен аэропорт. Андрей Иванов, руководивший авиаузлом после его перехода в собственность государства, в интервью РБК уточнил структуру задолженности: она состоит из 34 млрд руб. и 450 млн в долларах. Он также отметил, что лишь процентные платежи на 2025 год должны были составить около 8 млрд руб.



