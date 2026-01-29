Шереметьево рассказал, какие средства использовал для покупки Домодедово
Аэропорт Шереметьево приобрел Домодедово из своих средств, не обращаясь к заемным. Об этом сообщил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко, передает пресс-служба аэропорта.
«При этом важно понимать нагрузку, которую несет данный объект. Аэропорт Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками», — отметил он.
Василенко пообещал, что коллективу Домодедово обеспечат оплату труда, сохранение рабочих мест и соцзащиту.
Материал дополняется
