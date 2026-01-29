Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево

На торгах за активы группы Домодедово, которые начнутся в четверг в 15:00 по московскому времени, будет два претендента — структуры аэропортов Внуково и Шереметьево. Стартовая цена — ₽132,2 млрд с возможностью понижения вдвое.

Фото: Никита Попов / РБК

В торгах за активы группы Домодедово, которые начнутся в четверг 29 января в 15:00 по московскому времени, примут участие два претендента, сообщили источники РБК, знакомые с предстоящей процедурой продажи. К торгам допущены АО «Московский международный аэропорт», стопроцентная дочка «Международного аэропорта «Внуково», и ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево», уточнил один из собеседников РБК.

По состоянию на 12:50 по московскому времени, исходя из информации на странице электронных торгов, их текущий статус определен как «рассмотрение заявок».

Электронные торги на приватизацию Домодедово будут организованы как публичное предложение по схеме голландского аукциона. Они начнутся с максимально возможной цены продажи — 132,2 млрд руб. Далее каждые 10 минут цена может понижаться на 13,2 млрд руб. (10% от начальной цены) до цены отсечения (минимально возможной цены продажи) — она определена в 66 млрд руб. Если один из претендентов на актив на одном из шагов покажет, что готов купить его по текущей цене, начнется этап на повышение — стороны будут предлагать более высокую цену, пока один из претендентов не уступит. Участники внесли задаток в размере 26,45 млрд руб.

Аэропорт Домодедово до июня 2025 года принадлежал бизнесмену Дмитрию Каменщику, пока не был изъят Арбитражным судом Московской области по иску Генпрокуратуры в доход государства. Претензии надзорного органа касались иностранного резидентства Каменщика, по российскому законодательству, такие лица не имеют право контролировать российские стратегические активы.

Оба финальных претендента уже публично заявляли о своем интересе к активам Домодедово. Еще летом 2025 года о своем интересе к покупке Домодедово в интервью РБК говорил совладелец Внуково Виталий Ванцев. Официально продажа Домодедово началась 12 января 2026 года. Аукцион должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого — не допустили до торгов. Но сразу после этого о намерении о намерении побороться за актив заявил аэропорт Шереметьево.

Новый управляющий директор Домодедово Андрей Иванов в июле 2025 года в интервью РБК говорил о тяжелом финансовом положении группы Домодедово. Аэропорт несколько лет подряд генерирует убытки, пассажиропоток падает, а его долги превышают 70 млрд руб. Бизнесмен Олег Дерипаска 20 января в своем ТГ-канале писал, что группа Домодедово сегодня стоит не дороже 40 млрд руб.