 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Кредитор Домодедово сообщил о реструктуризации долга аэропорта

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Продажа Домодедово
Альфа-банк «пошел навстречу» и провел реструктуризацию кредита по просьбе государства, рассказали в банке. Там не исключили, что в зависимости от условий могут прокредитовать продажу аэропорта
Олег Сысуев
Олег Сысуев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Альфа-банк, выступающий кредитором переданного государству аэропорта Домодедово, по просьбе менеджмента провел реструктуризацию его долга, сообщил в эфире «Радио РБК» председатель совета директоров банка Олег Сысуев.

«Мы уже, когда государство стало собственником этого актива, пошли навстречу [на] запросы менеджмента и государства и реструктурировали наш кредит на условиях, которые запрашивало государство и менеджмент, поставленный государством», — сказал он.

Сысуев, говоря о деталях, уточнил, что речь идет об обеспечении кредита. Также, отвечая на вопрос, готов ли Альфа-банк прокредитовать сделку по продаже Домодедово, он ответил: «Посмотрим».

«Все будет зависеть от условий кредитования. Домодедово — это комплекс имущества, где есть существенные залоговые массы, включая аэропортовое оборудование, топливный комплекс, здания, сооружения и так далее. Это вопрос рассмотрения конкретной сделки», — сказал Сысуев. Он пояснил, что банк готов участвовать «за реальные, не расходящиеся со здравым смыслом деньги».

По словам Сысуева, государство должно отдать этот актив тому претенденту, который может заплатить «какие-то осмысленные деньги» и речь не идет о суммах больше 50 млрд руб.

29 января состоится новый аукцион по продаже Домодедово. Первый, который проводился 20 января, не состоялся. Единственную заявку на аэропорт, выставленный по цене 132,2 млрд руб., подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, но его не допустили до процедуры, так как он предоставил не все документы.

Аэропорт Внуково будет участвовать во втором этапе покупки аэропорта Домодедово, говорил РБК совладелец Внуково Виталий Ванцев. Дочерняя структура аэропорта Шереметьево — ООО «Перспектива» — также подала заявку на участие в повторном аукционе.

Домодедово повторно будет выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона. Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива — 132,2 млрд руб. — с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения — 10% от начальной цены. Если на какой-то цене появятся сразу несколько покупателей, торги развернутся в обратную сторону — стоимость активов пойдет вверх с шагом 5%, указывали в ПСБ, который организует торги.

В январе 2025 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к холдингу «Домодедово», включая 25 его юридических лиц и бенефициаров Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Ведомство утверждало, что контроль над стратегическим активом осуществлялся из-за рубежа, так как его владельцы являются налоговыми резидентами Турции, ОАЭ и Израиля. В июне того же года суд удовлетворил иск, постановив изъять группу компаний в доход государства. Данное решение было поддержано апелляционной и кассационной инстанциями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Иван Якунин
Альфа-Банк Домодедово кредитование реструктуризация продажа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в разрушении промышленности ЕС Политика, 13:02
Как Роттердамский кинофестиваль отрицает понятие хорошего вкуса Стиль, 12:58
Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево Бизнес, 12:58
Цена нефти Brent превысила $69 за баррель впервые с сентября Инвестиции, 12:54
Аналитики сообщили о снижении доли попавших под кибератаки россиян Технологии и медиа, 12:52
Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших Политика, 12:51
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады Общество, 12:49
Аналитики оценили подорожание новостроек в Новой Москве за 2026 год Недвижимость, 12:46
В Пулково перед продажей Домодедово назвали два его «идеальных» параметра
РАДИО
 Бизнес, 12:44
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Куда сходить в феврале: ярмарки, лекции и классика в театре Life, 12:39
Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната Общество, 12:38