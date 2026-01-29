Кредитор Домодедово сообщил о реструктуризации долга аэропорта

Альфа-банк «пошел навстречу» и провел реструктуризацию кредита по просьбе государства, рассказали в банке. Там не исключили, что в зависимости от условий могут прокредитовать продажу аэропорта

Олег Сысуев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Альфа-банк, выступающий кредитором переданного государству аэропорта Домодедово, по просьбе менеджмента провел реструктуризацию его долга, сообщил в эфире «Радио РБК» председатель совета директоров банка Олег Сысуев.

«Мы уже, когда государство стало собственником этого актива, пошли навстречу [на] запросы менеджмента и государства и реструктурировали наш кредит на условиях, которые запрашивало государство и менеджмент, поставленный государством», — сказал он.

Сысуев, говоря о деталях, уточнил, что речь идет об обеспечении кредита. Также, отвечая на вопрос, готов ли Альфа-банк прокредитовать сделку по продаже Домодедово, он ответил: «Посмотрим».

«Все будет зависеть от условий кредитования. Домодедово — это комплекс имущества, где есть существенные залоговые массы, включая аэропортовое оборудование, топливный комплекс, здания, сооружения и так далее. Это вопрос рассмотрения конкретной сделки», — сказал Сысуев. Он пояснил, что банк готов участвовать «за реальные, не расходящиеся со здравым смыслом деньги».

По словам Сысуева, государство должно отдать этот актив тому претенденту, который может заплатить «какие-то осмысленные деньги» и речь не идет о суммах больше 50 млрд руб.

29 января состоится новый аукцион по продаже Домодедово. Первый, который проводился 20 января, не состоялся. Единственную заявку на аэропорт, выставленный по цене 132,2 млрд руб., подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, но его не допустили до процедуры, так как он предоставил не все документы.

Аэропорт Внуково будет участвовать во втором этапе покупки аэропорта Домодедово, говорил РБК совладелец Внуково Виталий Ванцев. Дочерняя структура аэропорта Шереметьево — ООО «Перспектива» — также подала заявку на участие в повторном аукционе.

Домодедово повторно будет выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона. Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива — 132,2 млрд руб. — с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения — 10% от начальной цены. Если на какой-то цене появятся сразу несколько покупателей, торги развернутся в обратную сторону — стоимость активов пойдет вверх с шагом 5%, указывали в ПСБ, который организует торги.

В январе 2025 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к холдингу «Домодедово», включая 25 его юридических лиц и бенефициаров Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Ведомство утверждало, что контроль над стратегическим активом осуществлялся из-за рубежа, так как его владельцы являются налоговыми резидентами Турции, ОАЭ и Израиля. В июне того же года суд удовлетворил иск, постановив изъять группу компаний в доход государства. Данное решение было поддержано апелляционной и кассационной инстанциями.