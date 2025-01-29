Иркутская область попросила обеспечить вывоз угля из региона

Правительство Иркутской области предложило Минэнерго предусмотреть возможность вывоза угля из региона на экспорт в восточном направлении в объеме 3,3 млн т. Эта мера позволит поддержать местные угледобывающие компании

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Правительство Иркутской области направило в Минэнерго предложения по «поддержанию условий» стабильной работы угледобывающих компаний региона. В частности, они касаются обеспечения вывоза угля на экспорт в восточном направлении в объеме «не ниже предыдущих лет» — 3,3 млн т. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства региона.

В конце декабря 2024 года в правительстве состоялось заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под председательством вице-премьера Александра Новака, в ходе которого обсуждалось и финансовое состояние предприятий угольной отрасли. Кризисная ситуация, в которой она пребывает на фоне убыточности экспорта твердого топлива и одновременно роста логистических издержек, вынуждает некоторые предприятия приостанавливать работу. Например, в Кузбассе в простое находятся пять шахт и разрезов, в том числе относящихся к крупным компаниям. Среди поручений Новака профильным ведомствам и главам угледобывающих регионов по итогам этого совещания — разработка «антикризисной программы», а также создание «необходимых условий» по обеспечению вывоза угля в адрес портов северо-запада и юга.

Для стимулирования поставок экспортного угля в западном направлении Минтранс предложил механизм субсидирования таких перевозок, аналогичный применяемому с апреля 2023 года при транспортировке по железной дороге моторного топлива в Дальневосточный федеральный округ. Он может быть реализован с помощью средств госбюджета или резервного фонда правительства.

После продолжительной дискуссии власти приняли решение о сокращении в 2025 году квот на вывоз угля железнодорожным транспортом на экспорт на восток, соответствующее соглашение РЖД заключили только с Кузбассом в объеме 54,1 млн т. С просьбой рассмотреть возможность непродления этих квот для Якутии, Бурятии, Хакасии, Иркутской области и Тувы (в качестве исключения рассматривалась лишь Кемеровская область) гендиректор РЖД Олег Белозеров обратился к президенту Владимиру Путину в октябре прошлого года. Сохранение соглашений, писал глава компании, было бы чревато потерей 25 млрд руб. доходов и риском недофинансирования инвестпрограммы (в итоге на этот год она сокращена на 40,3%, до 890,9 млрд руб. — РБК), из-за чего холдингу пришлось бы сократить 30 тыс. работников, а также привело бы к консервации строительных объектов и недостижению к 2030 году «национальной цели» по росту экспорта несырьевых неэнергетических грузов.

При условии, что на конец 2024-го перевозки в восточном направлении обеспечивали более 30% доходов РЖД, около 60% провозной мощности Восточного полигона было занято квотируемым углем, а доходность перевозок неугольных грузов в 1,8 раза выше доходности перевозок твердого топлива, сетовал Белозеров.

Уголь из регионов, на которые больше не распространяются соглашения с РЖД (в прошлом году объем вывоза по ним из шести регионов предполагался на уровне порядка 100 млн т), с 1 января этого года транспортируется в соответствии с обновленной редакцией Правил недискриминационного доступа (ПНД). Согласно документу экспортный уголь перевозится ближе к концу очереди, хотя до этого, в период приостановки ПНД с 2022 года, — в третьей.

Иркутская область также направила в Минэнерго предложения по снижению ставок на железнодорожные тарифы. В пресс-службе РЖД, в свою очередь, пояснили, что дополнительная скидка приведет к «непокрываемым убыткам» холдинга. Прейскурантом 10-01 (ключевым тарифным документом РЖД) уже предусмотрены скидки на перевозку угля, которые в среднем составляют 40% от базового уровня в зависимости от расстояния. Кроме того, финансовый план и инвестпрограмма холдинга, которые рассчитаны на «масштабное развитие железных дорог», в частности, для вывоза экспортного угля, формируются исходя из «определенного уровня» тарифов.

Скидку на перевозку угля в восточном направлении вряд ли согласуют на условиях, отличных от предложения Минтранса, полагает Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс». По его данным, большая часть иркутского угля поставляется на внутренний рынок, поэтому экспортное направление актуально для немногих компаний, работающих в регионе, среди них, например, «Востсибуголь». «С учетом дальнейшего падения цен на твердое топливо на восточном направлении предлагаемые правительством Иркутской области меры могли бы помочь компании улучшать рентабельность», — резюмирует он.

В пресс-службе Минэнерго отказались от комментариев.