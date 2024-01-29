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В Китае ликвидируют застройщика Evergrande из-за долгов

Суд Гонконга постановил ликвидировать гиганта-застройщика China Evergrande
Долг компании составил $300 млрд. Evergrande в 2021 году признали банкротом, фирма не смогла предложить конкретный план по реструктуризации долга
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

В Гонконге суд постановил ликвидировать гиганта-застройщика China Evergrande Group из-за долгов в $300 млрд., сообщает Reuters.

Решение о ликвидации крупнейшей в мире фирмы по строительству недвижимости связано с ее банкротством. Судья Линда Чен отметила, что руководство Evergrande не смогло предложить конкретный план по реструктуризации долга.

Evergrande Group — крупнейший китайский застройщик. Компания была основана в 1996 году и для своих проектов брала средства в долг. В итоге в конце 2021-го ее признали банкротом, сумма ее обязательств превысила $300 млрд. Акции компании в 2023 году упали более чем на 60%.

Застройщик заявил, что не может выпустить новые облигации в рамках плана по реструктуризации долга из-за расследования регулятора в отношении ее основного китайского подразделения.

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27 сентября 2023 года владелец Evergrande Group, китайский миллиардер Хуэй Ка Ян был задержан полицией.

Дело Evergrande нанесло удар по китайской экономике и подорвало доверие к рынку недвижимости в Китае. Цены на жилье в стране продолжают падать.

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Как сказал Reuters управляющий директор исследовательской компании Orient Capital Research Энджи Колльер, ликвидация застройщика «является признаком того, что Китай готов пойти на крайние меры, чтобы пузырь на рынке недвижимости лопнул». Он отметил, что это хорошо для экономики в долгосрочной перспективе и затруднительно в краткосрочной.

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