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Bloomberg узнал о контроле полиции Китая за главой крупной фирмы-банкрота

Bloomberg: полиция КНР взяла под контроль владельца крупнейшей фирмы-банкрота
Миллиардер Хуэй Ка Ян находится под наблюдением полиции с начала сентября. Его компания-девелопер Evergrande Group — крупнейший китайский банкрот, чьи проблемы оказали влияние на экономику страны в целом
Хуэй Ка Ян
Хуэй Ка Ян (Фото: Bobby Yip / Reuters)

Китайский миллиардер Хуэй Ка Ян (состояние, по версии Forbes, $3,3 млрд) и владелец застройщика Evergrande Group с наибольшей задолженностью, находится под контролем полиции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они рассказали, что в начале месяца полиция увезла бизнесмена и теперь он находится под наблюдением в специально отведенном месте. Предположительно, по месту жительства. При этом такая «мера пресечения» не соответствует формальному задержанию или аресту, а также не означает, что Хуэй Ка Ян будет обвинен в совершении преступления.

Evergrande Group — крупнейший китайский застройщик, отмечает Forbes. Компания была основана в 1996 году и для своих проектов брала средства в долг. В итоге в конце 2021-го ее признали банкротом, сумма ее обязательств превысила $300 млрд. Акции компании в этом году упали более чем на 60%, пишет Bloomberg. Владелец застройщика потерял статус второго по величине капитала человека в Китае.

Днем ранее Evergrande заявила, что не может выпустить новые облигации в рамках плана по реструктуризации долга из-за расследования регулятора в отношении ее основного китайского подразделения, передает Reuters.

Около десяти дней назад, указывает Bloomberg, были задержаны несколько сотрудников подразделения по управлению финансами Evergrande. Это, вероятно, говорит о начале уголовного расследования в отношении компании. Обвинения раскрыты не были, как и имена задержанных.

Агентство также отмечает, что такое положение дел Evergrande нанесло удар по китайской экономике, а также подорвало доверие к рынку недвижимости в стране. Reuters также указывает на серьезное влияние ситуации на рынке жилья на экономику в целом. На его долю приходится четверть экономики Китая, сектор недвижимости значительно пострадал от пандемийного кризиса.

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Цены на жилье в стране продолжают падать: в прошлом месяце были самые быстрые темпы снижения за последние 10 месяцев. В некоторых городах, например, Пекине, наметились улучшения ввиду смягчения правил кредитования, но есть опасения, что это кратковременное явление.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай полиция Девелоперы Банкротство
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